Six films au programme d’Audaces dans le Hainaut occidental

Le festival revient cet automne, en se concentrant sur une problématique actuelle. La thématique climatique a été choisie pour cette deuxième édition. Six films figurent au programme:

– R ouge, de Farid Bentoumi, le lundi 14 novembre à 14h au Foyer culturel, Grand-Place 37 à Saint-Ghislain. Ce long-métrage est inspiré de faits réels, notamment l’affaire des Boues rouges

La projection du film, qui avait été choisi pour la soirée de lancement du Ramdam festival de Tournai en octobre 2020, sera suivie d’un débat.

– La Panthère des n eiges, réalisé par Vincent Munier et Sylvain Tesson, le mardi 15 novembre à 10h au cinéma L’Ecran, à Ath. Sorti en 2021, Ce documentaire suit le parcours de Vincent Munier et Sylvain Tesson au Tibet à la recherche de la panthère des neiges.

– Goliath, de Frédéric Tellier et Simon Moutaïrou, avec Gilles Lelouche, Pierre Niney et Marie Gillain le et Sorti en 2022, le mercredi 16 novembre à 14h à Mouscron, salle du Cercle Ouvrier, 8. Ce film raconte une enquête sur les pesticides. Il est notamment inspiré des affaires dites des Mosanto Papers et Fichier Monsanto impliquant l’agro-industriel Mosanto et son herbicide à base de glyphosa.

– Le sel de la terre, de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado, le jeudi 17 novembre à 9 h 30 au Studio 7 à Bernissart. le film sorti en 2014 relate quelques années de la vie du photographe Sebastião Salgado, années durant lesquelles il est parti à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète.

– Animal, de Cyril Dion, le jeudi 17 novembre à 14h au cinéma Imagix à Tournai. Sorti en 2021, Animal s’attaque à une grande crise écologique: la 6e extinction de masse des espèces. Le film sera suivi d’un débat.

La séance de clôture se déroulera le vendredi 18 novembre à 17 h la salle de la CSC à Tournai, avenue des États-Unis 10/11. L’équipe de Vidénéo Tournai présentera le film réalisé sur le travail réalisé aux Jardins de la Vertefeuille. Les "Jardins de la Vertefeuille" est une ASBL, émanant de la Mutualité Chrétienne, qui se consacre à une activité de maraîchage biologique au sein du parc de la maison de repos La Vertefeuille. Après le petit débat, un drink de clôture sera servi.

Inscription obligatoire. Alain Desmet/056 39 15 46. Paiement sur place: 7 €.