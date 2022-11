"À la base, c’est ma fille qui faisait ça par passion et elle me l’a transmise. J’ai d’abord travaillé via un système de commandes sur Internet et désormais, j’ai aménagé mon garage en petit magasin. Je l’ouvre en fonction de mon horaire de travail."

Jessica confectionne ses fondants, au nombre de 200 environ actuellement, au moyen de cire coulée et de fragrances. "Il faut ensuite laisser sécher, explique-t-elle. Il y a aussi des températures à respecter lors de la fabrication. Je me rends chez un fournisseur pour mes fragrances et je réalise des sondages auprès des clients pour savoir quelles odeurs ils apprécient. Ensuite, je crée. Je précise que je n’utilise pas de produits nocifs."

Les fondants servent à diffuser de bonnes odeurs dans la maison mais Jessica souhaite aussi se diversifier et a créé une véritable gamme de produits. "Il y a les diffuseurs pour voiture, les gels douche, les produits pour le sol, les poudres d’aspirateur…"

Elle continue également à fonctionner par le biais de commandes sur Internet que les clients viennent ensuite retirer et elle propose même un service de livraison. "J’ai aussi trois lieux de dépôt: la librairie la Revue de Pipaix, CréatifVaness ici à Gaurain et Alison Esthétique à Bruyelle."

Un véritable magasin en projet

Jessica, qui possède de l’énergie à revendre, aimerait poursuivre le développement de son activité mais n’entend pas pour autant lâcher son travail, qu’elle apprécie. "Ce que je voudrais, c’est aménager un véritable magasin à mon domicile. C’est en projet. En attendant, je crée dans mon garage. J’ai déjà organisé des portes ouvertes qui ont très bien fonctionné. Je suis étonnée d’avoir des clients de La Louvière, Mouscron et même de Bruxelles." Chaque trimestre, sur son groupe Facebook, Jessica ne manque pas d’annoncer une nouvelle liste de fondants. Ils portent des noms qui sentent bon, forcément: vanille, rose, violette, verveine mais aussi des appellations et surtout des senteurs rappelant des parfums très connus.

Un fondant coûte 1 € et Jessica propose par exemple des formules à 10 + 2 gratuits. Pour les sels de bain, comptez 4 €. Pour les poudres d’aspirateur, c’est 5 € et pour les gels douche, spray d’ambiance et diffuseurs voiture, c’est 6 €. Les nettoyants pour le sol sont à 10 €. Noël approche et Jessica confectionne aussi des plateaux spéciaux pour l’occasion.

Infos via le groupe Facebook O’Senteurs Parfumées. Le magasin est situé rue Gros Fidèle, 31 à Gaurain: 0496/80.33.85.