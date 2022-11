Vezon : le Diamond’s Show continue…

Pendant dix ans, Frédéric Porfirio a été le tenancier du Salon de l’Empereur à Vezon. Durant cette décennie, il a proposé à sa clientèle un cabaret spectacle, "The Diamond’s Show" pour petits et grands. Mais le 1er avril, suite à une violente agression, le tenancier a dû fermer son établissement. Après avoir subi sept opérations au genou, Frédéric a eu le courage de remettre sur pied l’ASBL qu’il avait créée. "Notre association continue ses activités. Un nouveau conseil d’administration a été formé et de nouveaux membres effectifs nous rejoignent. Au terme de nos différentes activités, je rappelle que nous avons remis près de 25 000 € au Télévie et 10 000 € à Viva for Life, sommes venus en aide à Molokaie, invité des institutions diverses à venir voir nos spectacles gratuitement… Aujourd’hui, il est important de signaler que nous poursuivons le travail. Des contacts ont été pris avec plusieurs bourgmestres, associations et localités. Nous allons élargir nos activités. Il y aura des marches à thèmes. De nouveaux spectacles et animations sont en projet. Nous aimerions aussi organiser des projets avec les écoles, les maisons de quartiers", précise Frédéric Porfirio.