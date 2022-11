Froyennes et environs: la Relève Saint-Eloi, de retour sur les planches pour douze dates

40 ans d’amusement

Cette année, la Relève Saint-Eloi de Froyennes fête ses 40 ans. L’aventure a démarré en 1982 sous l’impulsion d’André Pipart. L’objectif n’a pas varié: amuser la galerie. Et cette année, en dépit des contraintes qu’impose la participation à tout projet théâtral, la troupe peut compter sur l’entrée d’une jeune recrue, Léonie Franklin, qui n’est autre que la petite fille de Corinne et Bruno.

Font donc partie de ce nouveau challenge Bruno Croain et Corinne Dumoulin (également metteurs en scène), Sébastien Weytsman, Mélanie Obbiet, Véronique Pochart, Ronan Pontus et Léonie Franklin. Bruno a pris en charge les décors cette année suite à l’absence du fidèle Pascal Pontus qui ne peut poursuivre son travail habituel et remarquable pour raison de santé. Jean-Pierre Vandensaevel restera également en retrait tout en assurant malgré tout les présentations dans les différentes salles. Quant à l’histoire, elle nous plonge dans l’ambiance des fêtes de fin d’année plus particulièrement dans un appartement situé sur la Grand-Place de Tournai. Justin et Nadine fêtent leurs "noces de porcelaine" (20 ans de mariage) dans l’arrière-salle du Central. Un intrus donne du fil à retordre… S’ensuivent des catastrophes, des quiproquos détonants et des histoires farfelues qui apportent leur lot de rebondissements. Chantage, complot et vengeance résument la fin de l’histoire, rire et plaisanterie restant au rendez-vous !