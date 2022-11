Suite à un arrêté signé par le bourgmestre de Tournai, Charlène et ses 3 enfants doivent quitter leur habitation dans les 6 mois

Le couperet est tombé fin octobre, de la main de Paul-Olivier Delannois. Le bourgmestre de Tournai a signé un arrêté déclarant le logement "interdit d’occupation. "

Charlène et ses trois enfants (17, 15 et 2 ans et demi) ont six mois pour quitter leur habitation et retrouver un autre toit. "C’est une petite victoire pour ma famille et moi. Mes enfants ont des problèmes de santé en raison de l’humidité. Ils sont de plus en plus absents à l’école. Je suis consciente qu’en restant ici, rien ne s’arrangera"

Alors pourquoi ne pas bouger d’elle-même ? "On a essayé d’améliorer la situation en faisant quelques travaux dans le bâtiment", justifie la Templeuvoise.

Rien n’y fait, la situation empire, l’humidité gagne du terrain, le salpêtre aussi. Les 500 euros de loyer semblent une aberration, complétée, selon Charlène, par "l’indifférence des propriétaires." Un fonctionnaire de la Région wallonne avait dressé un précédent constat en 2016. Il précisait que l’habitation était encore habitable. Sa dernière visite date du 31 août. L’arrêté du bourgmestre découle de ce deuxième rapport. Le maïeur tournaisien a fait de son combat contre les marchands de sommeil une priorité. "Je vais continuer à les emmerder, je ne fermerai jamais les yeux", déclarait-il avant son deuxième mandat. Il n’a pas changé de cap depuis. Charlène l’affirme, elle peut compter sur le soutien des collaborateurs de Paul-Olivier Delannois. "Ils me l’ont confirmé récemment. J’espère simplement qu’une solution se profilera pour le bien-être de mes enfants. C’est ma seule priorité désormais."

La Templeuvoise veut rester dans le village où vivent aussi des membres de sa famille. Son dossier est suivi par les services communaux, mais les solutions ne se débloqueront peut-être pas à Templeuve. "Je ne cherche pas un château. Simplement un toit et des conditions décentes pour vivre avec mes enfants. J’ai six mois pour ne pas me retrouver dans une impasse", conclut Charlène

Une piste ou un renseignement ? Contactez l’intéressée par mail sur l’adresse charlenebouvier2209a@gmail.com.

Le rapport du fonctionnaire de la Région énumère tous les dysfonctionnements de l’habitation qu’occupent Charlène et ses trois enfants. "Charpente détériorée, manque d’étanchéité des corniches, des menuiseries extérieures, du conduit de cheminée absence de tuyaux de descente d’eau de pluie, humidités ascensionnelles, par infiltration, par condensation, système d’égouttage déficient", la liste est encore longue. Elle a conduit à prononcer le logement comme insalubre. "Les propriétaires ne réagissent pas, il y a également une action de justice en cours", précise Charlène Bouvier. La Templeuvoise espère en finir rapidement avec ce logement cauchemardesque.