L’école Arthur Haulot de Tournai a fait sa rentrée à Vaulx après les vacances de la Toussaint

Il y avait, on s’en doute, beaucoup de nouvelles habitudes à prendre, et ça s’est assez bien passé, nous dit la directrice Sarah Denys. "Entre l’envoi d’un email aux parents pour leur expliquer la solution trouvée pour leurs enfants, et ce jour de rentrée, des jours très intenses ont passé: pour transférer un maximum de matériel ici, à Vaulx, pour faire en sorte que les classes soient aussi agréables que possible et que les enfants se sentent comme dans leur classe. Toute l’équipe s’est beaucoup investie, et les ouvriers des services techniques communaux ont réalisé un travail formidable: il n’y a que les lignes téléphonique et internet qui ne sont pas encore opérationnelles, mais c’est parce que du matériel commandé n’est pas encore arrivé".

Pas moins d’enfants, mais trois en plus…

La directrice avait pris soin, avec son équipe, de beaucoup communiquer avec les familles ces deux dernières semaines, notamment en diffusant des photos de l’évolution de l’aménagement des classes. "C’est un peu comme si on ouvrait les portes de l’école et je pense que ça a rassuré tout le monde. Car ce lundi, tous les enfants étaient là, avec le sourire, et beaucoup de parents nous ont exprimé leur soutien".

Les dernières semaines ont été à ce point éprouvantes que Sarah Denys nous a confié avoir pensé un moment céder au découragement. "Nous avons tous reçu un fameux coup de massue avant les vacances. J’étais dans un état de fatigue extrême, mais heureusement, toute l’équipe m’a portée. Cette équipe fort soudée est prête à relever ce défi d’assurer la continuité pédagogique au sein de nouveaux locaux".

Non seulement tous les enfants ont suivi l’équipe enseignante à Vaulx, mais un nouvel élève a été inscrit ce lundi et deux autres le seront mardi. " Les parents nous font confiance. L’école comptait trois classes il y a une dizaine d’années, il y en a sept à présent, dont une classe DASPA ( NDLR: un dispositif d’accueil et de scolarisation d’élèves primo-arrivants, dont beaucoup issus du centre d’accueil de demandeurs d’asile de la Croix-Rouge).

D’ici la fin de l’année scolaire, la ville de Tournai continuera à mettre deux bus à la disposition de l’école pour transporter les écoliers qui le souhaitent entre Tournai et Vaulx. Et après ? Sarah Denys veut laisser le temps au temps. " On va vivre un certain temps au jour le jour, en focalisant notre énergie sur le bien-être des enfants et de l’équipe.

La ville n’a même pas encore reçu l’expertise complète de l’état du bâtiment, quisera un élément important dans la réflexion sur la possibilité ou pas de réintégrer un jour n os anciens locaux ".

Dans deux ou trois mois, ce sera au tour des maternelles

Jean-François Letulle, l’échevin de l’enseignement, présent ce lundi à Vaulx pour se rendre compte de la situation, confirme que c’était un sacré défi à relever que de reloger autant de classes en un temps record. "De vraies belles classes ont pu être aménagées. Je suis fier du niveau d’implication tant du service technique de la ville que du corps enseignant. Une analyse des lieux et écoles disponibles a rapidement pointé Vaulx en s’appuyant sur le Pas du Roc. On avait pensé un moment à l’école de Warchin mais on aurait dû acquérir beaucoup de portacabines pour accueillir toutes les classes de maternelle et de primaire."

Parce que les trois classes de maternelles encore situées au boulevard des Combattants, dans des locaux qui ne présentent aucun risque au niveau de la sécurité au contraire de ceux du primaire, vont à plus ou moins court terme être rapatriées à Vaulx elles aussi. "Du point de vue pédagogique, avec l’organisation du cycle 5-8, c’est une nécessité. Sur le plan administratif aussi. Dans deux ou trois mois, des portacabines seront installées dans un espace de verdure situé à l’arrière de l’école pour accueillir les élèves de maternelle. Un espace sera aussi dégagé pour les enseignants qui n’ont pas actuellement de local digne de ce nom pour se retrouver ".