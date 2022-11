Un spectaculaire chantier de démolition sur la place de Lille à Tournai (vidéo)

Le projet de réalisation d’une dizaine d’appartements sur un ensemble bâti formant un L, donnant à la fois sur la place de Lille et sur la rue Blandinoise, vient de démarrer ce lundi matin. Les bâtiments concernés sont d’anciens ateliers reconvertis en boîte de nuit (le discobar 747 a eu sa période de gloire) et en restaurant (la Grotte à Steak et la Caverne aux Pirates notamment) au rez, et en appartements aux étages. Ce lundi, en milieu de journée, le grutier avait déjà mis par terre une bonne partie de l’immeuble sous l’action de sa puissante pelleteuse.