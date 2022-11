Wallonie picarde : l’augmentation du prix de la bière est inéluctable

Le coût de l’énergie a quadruplé

C’est le cas de la Brasserie de Cazeau, à Templeuve, connue pour ses Tournay et autre Saisons, dont la production annuelle est estimée à environ 1 500 hectolitres. "Pendant le Covid, la production a diminué de moitié. Depuis, ça a bien repris et nous avons retrouvé le niveau de 2019, explique le directeur, Laurent Agache. Et en 2022, on ne fait pas une mauvaise année en termes de ventes. Après, question bénéfices, c’est tout autre chose…"

"La bière doit être, pour moi, une boisson populaire et accessible à tous."

Si elle a été suivie par des consommateurs fidèles, il faut (re)préciser que la brasserie tournaisienne n’a pas, durant ce temps, augmenté ses tarifs: "Mais nous allons le faire dès le début de l’année prochaine. On n’a pas trop le choix !" Passons les différents paramètres qui induisent cette inévitable hausse avec l’ingénieur civil de formation: "Ce n’est pas compliqué. D’abord, il y a le prix de l’énergie. De septembre 2021 à septembre 2022, pour nous, il a quadruplé ! Nous sommes doublement pénalisés. Notre eau chaude est produite via une résistance électrique, et, en cuve d’ébullition, on travaille avec un brûleur au gaz. Nous avions prévu, à moyen terme, d’opter pour une production énergétique à partir de panneaux solaires ou thermiques. Mais l’investissement s’est surtout concentré ces derniers mois dans l’amélioration de notre outil de production : le soutirage, puis la salle de brassage cette année. Du coup, La bière doit être, pour moi, une boisson populaire et accessible à tous.. "

« Ne volez pas les verres ! »

Mais ce n’est pas là le seul facteur impactant, déplore le brasseur templeuvois: "En même temps, le prix du malt d’orge, qu’on l’achète à la Malterie du Château à Belœil et chez Dingemans à Anvers, a doublé: on utilise aussi beaucoup d’énergie en malterie pour chauffer le grain. Pour tout ce qui est produits de nettoyage, de désinfection…, il faut aussi faire fois deux. Le prix des bouteilles, produites surtout en Pologne, a, quant à lui, augmenté de 70%".

Par contre, la hausse de celui du houblon a moins d’influence, "parce qu’en termes de poids, on en utilise peu." S’il y a eu, à un moment donné, une certaine inquiétude du secteur par rapport à la pénurie de CO2, la Brasserie de Cazeau n’y a pas été confrontée: "De manière générale, on n’a jamais connu de problèmes d’approvisionnement, même si les délais sont parfois un peu plus longs sur certaines choses. Comme les verres, dont le prix a également explosé. Quand quelqu’un repart avec un verre, cela coûte plus cher au brasseur. Alors, ne volez plus les verres – ce qui est une sorte de sport national en Belgique – si vous voulez soutenir les microbrasseries."

Une hausse étalée dans le temps

Laurent Agache estime, comme d’autres de ses confrères, qu’il n’est pas possible de répercuter toutes ces différentes hausses sur le prix de vente de ses bières: "Sinon, les gens ne sauront pas suivre. Je vais essayer de rester raisonnable et de lisser l’augmentation sur plusieurs années. Je ne sais pas encore la chiffrer précisément, mais je pense qu’on va tenter de rester aux alentours de 5%. La bière doit être, pour moi, une boisson populaire et accessible à tous. La culture de la bière en Belgique est une culture proche des gens et cela doit rester ainsi. "

Alors, comment s’en sortir ? "C’est clair qu’on fait un effort. On va devoir rogner nos marges pendant quelques années, mais ça ira mieux après. Il ne faut assommer les gens, sinon, il n’y aura plus de marché !"

Lire + ici | Brussels Beer Project cessera d’exporter en dehors de l’Europe

L’entreprise familiale tournaisienne a choisi de privilégier un moyen d’action: "Ce qu’on fait pour l’instant pour dégager de la trésorerie, c’est limiter nos stocks. On travaille en flux beaucoup plus tendu. Il peut même arriver parfois qu’on soit en rupture momentanée sur telle ou telle référence. C’est plus cette option-là qu’on a choisie que celle d’arrêter la production pendant X temps. Les stocks, ce sont des moyens immobilisés, ça coûte." Il s’agit ici d’une solution à court terme "en attendant la suite. Mais c’est compliqué de se projeter dans l’avenir, car on ne voit pas trop où on va…"

En 2023, Laurent Agache, qui reste optimiste, compte accélérer la production d’énergie propre pour sa brasserie: "C’est vraiment l’enjeu. Il y aura aussi l’exploitation de notre nouvelle salle de brassage. Au niveau des nouvelles bières, on a quelques idées… mais ça ne sera pas pour tout de suite. Il fa ut d’abord voir comment le marché va évoluer en fonction des conditions actuelles. Comment le client qui apprécie les bières artisanales va-t-il réagir ? On est un peu dans l’incertitude !"