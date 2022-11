Nick Blake a retrouvé son aïeul tombé au combat au-dessus de Tournai en avril 1917

"La gratitude, l’admiration, le sens de l’abnégation et du sacrifice librement consenti" tels sont les sentiments dominants, mis en lumière par Pierre Bauters, président de l’Inter. Pour sa part, l’échevin Philippe Robert rappelle que "C ’est grâce à ceux-là, qui ont donné leur vie, que nous avons une vie plus digne dans la paix" en citant H. La Fontaine, prix Nobel de la paix.

Tombés le 6 avril 1917

Le cimetière du Sud ne manque pas de surprendre tant il expose en ses allées tant de jeunesse fauchée, tant d’héroïsme resté sous le boisseau. Il en est ainsi pour ces aviateurs anglais tombés le 6 avril 1917 au cours d’un combat que Jacques De Ceuninck a étudié "Ce jour-là, huit appareils anglais décollent de France pour une mission de patrouille et de photographie. Mais ils vont rencontrer une escadrille allemande plus nombreuse avec la conséquence de quatre Stutters abattus au-dessus de Pecq et d’un autre descendu sur Tournai". Six morts !

L’un est James Edward Blake dont le petit-neveu Nick est revenu à Tournai pour honorer la mémoire de son aïeul ; quant aux autres, Nick Senior en a fait un livre qu’il a présenté en la circonstance.

Guidés par la Commission de la Mémoire et Joëlle Béké, les tombes ont été fleuries dans l’émotion.

L’hommage rendu par les étudiants de Bara aux édiles, Édouard Valcke (1868-1918) et Joseph Hoyois (1861-1918), victimes de leur civisme, constitue aussi, un gage du souvenir que Tournai garde à ses morts.