N50 : le radar tronçon prévu près de Saint-Luc Tournai ne sera pas mis en service avant le printemps 2023

Et comme déjà évoqué dans nos colonnes, tous (la Police, le Parquet et la Région) ont convenu d’installer deux radars fixes sur la N50 à proximité de l’Institut Saint-Luc de Tournai. "Les démarches administratives relatives au protocole d’accord pour le placement de ces radars permanents sont finalisées."

Après avoir dit que cela pourrait éventuellement être fait plus tôt, la ministre redonne comme délai le printemps 2023. La ministre a mis en avant diverses perturbations dans les délais de livraison de ce type de dispositif, "notamment en raison du nombre d’installations convenues en attente".

Elle assure cependant que " les préparatifs ont commencé et les travaux d’installation devraient débuter prochainement. J’invite les professeurs et étudiants à faire preuve d’encore un peu patience pour l’implantation des radars.

Dans l’intervalle, outre les contrôles mobiles qu’elle ne manque pas de réaliser, nous avons rappelé à la zone de police l’existence du service de location de lidars qui est gratuitement mis à leur disposition par la Wallonie. Celle-ci en a fait usage et peut rééditer l’opération. "

Enfin, Valérie Du Bue assure que ses services n’avaient pas envisagé de réunion en juin. "Cependant, les autorités locales, des représentants de l’institut Saint-Luc et le service des routes régionales dépendant de mon collègue, Philippe Henry, ministre de la Mobilité et des Infrastructures, se sont réunis début septembre au sujet de l’aménagement d’un cheminement entre la N50 et le halage en rive gauche de l’Escaut pour faciliter le passage de l’école vers le zoning commercial de Froyennes."