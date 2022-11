Quand l’arQuand l’art se muche au MuFIm de Tournai, tout un livret se muche au MuFIm, tout un livre

Deux cent quarante œuvres du XXIe siècle sont disposées dans les salles thématiques et leurs vitrines. Sculptures, photographies, gravures et peintures entrent en dialogue avec le passé, éveillant chez les visiteurs une curiosité bienvenue.

Itinéraire déjanté

Comme un catalogue, le très bel ouvrage suit l’ordre alphabétique des noms d’artistes. Mieux vaut le bousculer, comme on cueille au hasard un bouquet de surprises. Lors de chaque lecture, la liste sera différente, étonnante. Les œuvres les plus récentes ont été installées, l’été dernier, pour une exposition liée au quartier du Maroc à Tournai et à l’événement "BORDER". Vincent Beeckman et Kasper Demeulemeester, photographes et installateurs, ont une petite pièce bien à eux qui évoque la plongée sous-marine, la balle pelote, la vie sociale. D’autres jeunes artistes, et parmi eux, des ados de Masure 14, étaient venus en 2018 pour un travail d’interprétation de la cité. La coordination fut confiée à Cyrille Nys, dont les dessins rappellent le parallélisme entre couteau suisse et GSM.

Sans doute est-il important d’insister sur les traces que quelques passionnés ont laissées, suite à une invitation du meneur de jeu. Bruno Lombardo, à plat ventre, s’est inspiré de l’élargissement de l’Escaut, la plinthe figurant le fleuve, près du plan-relief de Louis XIV. Fred Dedeycker a convoqué pinceaux et crayons en vue de réaliser des cartes postales à déplier, dont celle de la grande Faucheuse.

Des artistes ont suivi et épaulé le chercheur Jacky Legge dans son exploration des champs de repos. Et si la morgue du cimetière du sud a servi un temps de tout petit musée, le MuFIm s’avère l’endroit rêvé pour la préservation des objets du patrimoine funéraire et artistique.

La mort et ses rituels

Le photographe André Chabot, les peintres Lionel Vinche et Henri Quintin, l’artiste inclassable Alan Tex, le sculpteur Jean-Claude Saudoyez, ainsi que bien d’autres, ont évoqué la mort et ses rituels. En témoignent également les couronnes mortuaires de Véronique Poppe et celles de Marco Pellizolla, la dernière valise d’Annette Masquilier, les mouchoirs boulochés de Marie-Line Debliquy.

En pistant les sujets coups de cœur de l’ami Jacky, on déniche les astuces rouges et réparatrices de Manu Bayon, un Monsieur Pipi photographié par Myriam Rispens, un fossoyeur en papier mâché de Nathalie Vessié, une marguerite en pierre bleue de Nin Van Nin, et, en extérieur, une installation de Thomas Boucart, une enseigne mosaïque de Dany Danino…

"Quand l’art joue à cache-cache au MuFim, Tournai", Jacky Legge, éditions MuFIm, 20 €