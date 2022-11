Prix Maeterlinck de la critique : la Wallonie picarde deux fois à l’honneur

Le comédien Clément Thirion (Dottignies) fait partie de la distribution de deux spectacles primés. Le spectacle "Stanley" de Simon Thomas a reçu le prix de la meilleure création artistique et technique, De plus, Clément y était nominé pour le prix du meilleur acteur. Et "George de Molière", (Clinic Orgasm Society) a reçu le prix Maeterlinck du meilleur spectacle.