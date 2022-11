"Concert de la consolation" au cimetière de Froyennes, le premier en Wallonie

Comme dans les trente-deux autres cimetières tournaisiens, une phrase poétique ouvre le chemin ou accompagne l’ossuaire. Ici, un événement chaleureux est prévu, en collaboration avec la Maison de la culture et la Petite Fabriek. Reveil (en néerlandais) devient Réveil, pour la première fois.

Dans le malheur, on a tendance à s’isoler

" C’est notre premier Réveil en Wallonie, confie Pieter Deknudt, responsable du projet. En Flandre, dans de nombreux cimetières, cent quatre exactement, cette année, a lieu un concert de la consolation, au bord du soir. Tout a commencé quand un de mes amis est décédé dans un accident. Robbie était bassiste dans une fanfare, c’était la rockstar du village de Deerlijk. J’ai souhaité écrire, composer, et, le 1er novembre suivant, chanter une chanson avec d’autres devant sa tombe. Je voulais mettre des couleurs sur cette page blanche du deuil.

Des couleurs, c’est-à-dire de la musique, de la poésie, peut-être de la danse, un conte, un chant… Tout cela dans le respect des personnes, du lieu, du chagrin.

L’année suivante, suite à un concours dans le cadre de Studio Brussel, la chanson a été primée, le projet a pris de l’ampleur. Un an plus tard, vingt villages ont invité des artistes à jouer dans un cimetière le 1er novembre. Le but ? Quand on partage des joies, c’est courant de se rassembler, de communiquer. Ce n’est pas le cas avec les malheurs, on ne trouve pas les mots, on a tendance à s’isoler.

Vivre ensemble un moment difficile, un concert de la consolation, avec respect et solidarité, c’est réconfortant. Cela peut permettre d’apaiser un peu la peine de ceux qui sont endeuillés. "

Il est bien entendu qu’il ne s’agit pas d’une innovation: des cérémonies colorées de musique, de voix, de poésie, ne sont pas rares dans nos cimetières et lieux de recueillement lors de funérailles. Mais le concept "Réveil", le jour de la Toussaint, ouvert aux visiteurs, pourrait s’étendre à la partie francophone du pays. "Tournai a accueilli notre projet avec un réel enthousiasme", ajoute Pieter Deknudt.

« Un moment touchant, authentique »

Les musiciens Clémence Vandaele (accordéon) et Chaim Rosenbaum (guitare) ont offert un concert tissé de partitions yiddish, polonaise, ukrainienne. " J’adore les musiques du monde, souligne Clémence, qui fait partie de l’ensemble lillois Zalinka Quartet.

Les lectures de Lauriane Belin et Jacky Legge s’ancrent dans une dynamique d’apaisement. "Ne rien attendre/Mais tout espérer", c’est l’incise littéraire de Colette Nys-Mazure.

Pour le public présent ce mardi, le concert est une heureuse surprise: "Ce moment d’intimité nous permet de penser à nos proches, souligne Véronique, une riveraine venue en famille. C’est un moment authentique, tellement touchant et très près de nos traditions."