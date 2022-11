Frappée par un homme à la mèche rouge

Alors qu’elle circulait rue Poissonnière, près de la place Saint-Pierre, avec quelques amis, la victime avait croisé une personne qui lui avait craché dessus. Ses amis avaient réagi.

L’individu qui venait de cracher est alors allé chercher quelques connaissances dans le but d’en découdre. Entre six et dix personnes. Il était 4 h 25 du matin.

Enquête bâclée

" Une bagarre a éclaté et ma cliente a été frappée à la barre de fer, explique la partie civile. Elle a voulu se protéger et a été salement touchée à la main.

L’enquête a selon nous été bâclée, car il y avait des témoins. L’enquête s’est enlisée et n’a pas été relancée. Monsieur va plaider le doute. Or, il n’y a pas de doute. Il y a eu à tout le moins participation dans son chef. "

L’avocat de la victime indique que l’auteur présumé était hébergé à la caserne non loin des Bastions et qu’il avait retrouvé sa cliente dans le magasin où elle travaillait au niveau du zoning commercial. "Il a tenté de l’intimider. Comment savait-il qu’elle travaillait aux Bastions ? Un mois après les faits, elle avait reçu une demande d’ami sur Facebook. C’était lui. Ce n’est que tout à fait par hasard, en 2019 lors des élections, que l’affaire a pu avancer. Ma cliente, au bureau de vote, a rencontré une dame qui avait travaillé au service des étrangers. Elles ont parlé de l’affaire et la dame a reconnu monsieur sur Facebook. Il avait une mèche rouge à l’époque."

« J’ai dû changer de travail »

La victime est venue à la barre: "Depuis les faits, j’ai dû changer de travail et je ne peux plus porter de poids. Je l’ai croisé plusieurs fois après les faits et je faisais des crises d’angoisse." Le ministère public a précisé que la victime avait dû subir 9 opérations. Il a requis 37 mois de prison.

Pour la défense, il n’est pas certain que son client soit l’auteur des coups: "Pourquoi les témoins n’ont-ils pas été auditionnés tout de suite ?"

La défense a sollicité l’acquittement. Jugement le 17 novembre.