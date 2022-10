L’école de Froyennes a pris des couleurs

C’est sous l’impulsion d’une maman d’élèves, Clémentine Duval professeur à Saint-Luc, et de son collègue Rémi Windels, qu’une première approche s’est tenue en mars 2021. "En fait, le projet est inspiré par l’intervention de l’auteur de BD lillois qui réalisa un dessin réunissant sept toiles du XXe siècle au palais des Beaux-Arts de Lille dans le cadre de l’open museum. C’est alors que nos élèves de 5e transition, option" arts de l’espace "et" art de l’image "ont décidé de s’approprier cette idée en collaboration avec l’école Saint-Eloi et l’ensemble de ses classes de la prématernelle à la sixième primaire". "Le défi était de taille: réaliser avec les enfants une frise chronologique de quelques courants artistiques en une seule et même fresque sur bases de détails d’œuvres connues ou non" soulignent de leur côté les enseignants froyennois. Les élèves de Saint-Luc ont ainsi travaillé en classe avec l’intention d’étudier, en compagnie des enfants, les formes et techniques caractéristiques de chaque courant sélectionné afin de pouvoir œuvrer sur le projet de la fresque dès la rentrée scolaire suivante. "Un chouette moment de partage entre les deux équipes éducatives, les étudiants et les enfants de notre école pour ce projet collectif de l’art initié autour des œuvres de Kandinsky et Mondrian ainsi que des peintres Keith Haring, Pollock, Miro, Banksy."

Concrétisation

Dès la rentrée de septembre dernier, petits et grands ont pu enfin mettre leur touche de couleur vive à cette réalisation. "Et en ce qui concerne l’inspiration artistique, cette activité ludique et pédagogique a permis aux élèves d’observer et de poursuivre des œuvres reliant le pointillisme de Signac aux pochoirs de Banksy en passant par divers autres artistes et courants." Quel bonheur donc pour les enfants et étudiants de laisser place à l’imagination, à la création, à l’évasion et à l’émotion. "Chacun a pu apporter sa petite touche, petits comme grands en laissant leurs empreintes sur le mur du préau, le tout dans une ambiance conviviale, la collaboration de la maison Colora ayant aussi grandement contribué à la réussite finale." En véritables artistes, étudiants et enfants ont été méritoirement remerciés pour leurs implication et travail au quotidien au même titre que l’association de parents qui ne manque pas d’apporter son soutien tout au long de l’année.