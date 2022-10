Le Tournai d’avant: enfin, un bon toit pour les vieillards

Des mesures prophylactiques sont mises en place. Et, parallèlement, la commission ad hoc veut protéger les plus faibles : les vieillards.

Pour la toilette, on se range devant le grand bas de zinc et chacun puise au robinet d'en face. ©EdA

Transfert

Quelques mots avaient rappelé l’initiative de Louis XIV instituant la Pauvreté Générale rue de la Planche. Idée louable de réunir cent personnes des deux sexes (1705), avec une administration pour les besoins matériels, un ecclésiastique pour les soins spirituels. Mais après deux siècles, l’établissement est devenu un mouroir car les difficultés nées de la misère ambiante se répercutent évidemment sur les pauvres pourvus. Le 25 août 1798, ceux-ci furent transférés à l’hôpital Deleplanque, rue Sainte-Catherine.

Ensemble cour intérieure et chapelle de B. Renard ©EdA

Les bâtiments n’y sont plus de première jeunesse mais il y a plus de place, les religieuses ont été transférées vers Marvis ou pensionnées (700 ou 800 frs selon moins ou plus de 60 ans). Voilà qui permet, en 1815, de passer à 120 résidents "par l’appel à dix ménages mariés ayant chacun au moins soixante-dix ans révolus". Et 150 lors d’hivers rigoureux.

Spartiate la chambrette, un lit et une petite armoire. Plutôt maigre pour le XXe siècle. ©EdA

Mieux faire encore

Il faut se remémorer les conditions de ce début XIXe pour valider avec reconnaissance les efforts des administrateurs des Hospices afin d’améliorer le quotidien de tant de pauvres gens.

Façade rue des Récollets avec le bas réservé aux ménages ©EdA

Un projet plus grandiose est conçu et réalisé. En 1840, il est décidé de construire à neuf.

Un des dortoirs, les lits sont séparés par une mince cloison et un rideau devant ©EdA

Le site, le Deleplanque côté Escaut où l’architecte tournaisien Bruno Renard élève un immense édifice (toujours debout) comprenant deux dortoirs aux étages, des chambres pour ménages ouvertes sur la rue des Récollets, des dépendances. La façade arrière n’est que fonctionnelle, celle sur la cour intérieure bénéficie du style Empire cher à l’architecte qui rompt l’uniformité par le portail de la chapelle. La cour intérieure est à l’époque un jardin, accessible via un promenoir ouvert par d’élégantes arcades.

Au fil du temps et des besoins grandissants, cet ensemble devient insuffisant. Justin Soil (1816 - 1880) est l’architecte du complexe qui ferme la cour. L’aile vers la Dorcas d’abord avec au rez-de-chaussée le réfectoire des femmes, la morgue et l’infirmerie, les étages sont réservés aux dortoirs des femmes. Il termine par l’imposante façade rue Sainte-Catherine où s’installent les réfectoires des hommes, la conciergerie et les appartements du directeur.

La chapelle avec son entrée avec colonnes et fronton classique. ©EdA

Lever au petit matin car, après la toilette faite grâce à des bacs en zinc accrochés aux murs des dortoirs, les pensionnaires doivent être impérativement, pour le déjeuner, dans leur réfectoire respectif à 8h.

Le dîner, chaud à midi, le souper de soupe et de tartines (beurrées grâce à Félicité Vifquin) vers 18h sont servis dans les différents réfectoires. Le soir, à 21h l’hiver et 22h l’été, la porte est fermée.

Selon les époques, la population change ; en 1950, il y avait 120 hommes, 40 femmes, 12 ménages et 11 hommes assez aisés (?) pour se payer une chambre individuelle.

Entre les repas, les résident(e)s sont libres de sortir en ville, d’effectuer pour la maison ou un client privé de menus travaux, de jouer au fer ou aux cartes à la tabagerie (édifice XVIIe conservé puis vendu).

Au XXe siècle, l’hospice ne répond plus aux règles d’hygiène. Le 19 décembre 1974 (date des clichés joints), les résidents gagnent le Moulin de cailloux.

En 1982, l’École professionnelle Mixte Communale investit les locaux.