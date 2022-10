Blandain : succès populaire pour les allumoirs

Organisé par toutes les forces vives de l’école libre Saint-Eleuthère, le cortège des allumoirs a connu un tout grand succès. Mis sur pied une semaine plus tôt suite au nouveau planning des congés scolaires, l’activité bénéficia de conditions climatiques idéales. Si y ajoute le soutien des commerçants du village et alentours, de la collaboration des animateurs du patro local avec la boum des enfants, d’une kyrielle d’animations (jongleries, spectacles de feu, ballons), de la présence du chariot aux lampions de Laurent Echevin ainsi que des poneys lumineux du « sentier enchanté »…..tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce rendez-vous un grand succès. Et ce fut bien le cas avec, cerise sur le gâteau, une formidable mobilisation des habitants résidant sur le parcours du cortège qui n’ont pas hésité à décorer leurs façades dont certaines présentaient des tableaux vraiment exceptionnels. La fête était totale et se prolongea dans la bonne humeur dans la cour de l’école. JPN