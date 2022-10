Tournai : porte drapeau d’une mode « éthique et responsable », le magasin Voisin.e.s ferme ses portes

Le centre-ville de Tournai perd une autre de ses enseignes originales avec la fermeture du magasin Voisin.e.s, qui avait ouvert ses portes au printemps 2021. Les deux gérantes, Ambre et Claire avaient pour ambition de « faire découvrir une mode plus éthique mais surtout, une mode qui pouvait être imaginée et conçue à deux pas d’ici », expliquent les commerçantes. « Malheureusement, la crise sanitaire, la guerre et ses conséquences, la montée des prix de l’énergie et les nouvelles craintes des consommateurs auront eu raison de nous », environ un an et demi après le début de l’aventure.