Seine-Escaut: 276 millions de plus

Suite à cette annonce, les partenaires du Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE) Seine-Escaut ont travaillé cet été à l’élaboration d’une nouvelle convention de financement. Celle-ci, dénommée "Grant Agreement", a été signée le 14 octobre dernier.

La voie d’eau, alliée de la décarbonation

Avec la modernisation de canaux existants et la construction du Canal Seine-Nord Europe (107 km entre les bassins de la Seine et de l’Escaut), c’est le plus important réseau européen de transport fluvial à grand gabarit qui se met en place sur un territoire de 40 millions d’habitants en France et en Belgique. Ce réseau offrira une solution de report modal vers la voie d’eau (fleuves ou canaux), propice à la réalisation des objectifs de décarbonation des transports fixés par le Pacte vert européen. Il est question de 175 00 emplois à la clé, avant, pendant et après les chantiers.

Chez nous

L’aide européenne permettra de financer une série de travaux en France et en Belgique dont

– la fin des travaux de réouverture du canal de Condé-Pommeroeul,

– les études pour améliorer les capacités de franchissement du Haut Escaut, le lancement de la mise au gabarit de la Dorsale wallonne, des aménagements de la Sambre et de la réhabilitation du plan incliné de Ronquières en Wallonie ;

– La poursuite des travaux de mise au gabarit de la Lys, le lancement de la mise à niveau du canal Roulers-Lys, la construction de ponts sur la section Seneffe-Anvers et les études visant à améliorer les liaisons avec le port de Zeebruges

De nouveaux dossiers seront proposés par le GEIE à la Commission Européenne afin de continuer à accompagner la mise en œuvre du projet Seine-Escaut.