Maya Dubois, symbole de la formation kainoise - Un talent à faire éclore

Le Femina lui fait confiance et Maya lui rend bien en saisissant chacune de ses opportunités avec une soif constante d’évoluer. Consciente du chemin qu’il lui reste à parcourir, Maya ne veut pas griller les étapes et souhaite continuer sa formation au club. " Il y a encore du boulot, il me reste beaucoup à apprendre pour développer mon jeu. L’une des ambitions du club en seniors est de faire monter un maximum de jeunes pour qu’on puisse franchir les étapes collectivement. Ma formation avec les U19 n’est pas finie" précise-t-elle. Mais vu le temps de jeu dont elle bénéficie, la joueuse du Wapiti peut déjà être considérée comme un élément de Provinciale 1 à part entière.

« On a tout pour viser les play off »

La jeune joueuse ne se fixe pas d’objectif précis dans sa phase de progression. Histoire de ne pas se mettre de limites. Cependant, Maya sait que Kain dispose de sérieux arguments pour viser haut cette année. La deuxième place à laquelle il se trouve lui permet de rêver d’un retour à l’échelon descendu la saison dernière. "Nous avons tout à fait les capacités d’aller en play-offs et pourquoi pas, monter en Régionales. Nous n’avons pourtant aucun objectif cette année au-delà de l’intégration des jeunes et nous y arrivons pour l’instant. Le projet du club se passe bien et nous réalisons de beaux matchs. Nous ne subissons pas d’obligation de monter comme peuvent l’avoir des équipes comme Pont-de-Loup."

Au-delà des enjeux que renferment les matchs qu’elle preste dans l’effectif kainois aux côtés de sa sœur aînée Laly, ce qui lui importe est l’ambiance qui règne au sein du noyau. "Tout le monde s’encourage et la confiance est présente dans le groupe. Le coach forme un bon duo avec Ludovic Peeters. Sam veille à être exigeant afin que nous fassions de beaux matchs tandis que Ludo nous met en confiance et nous rassure. Les résultats montrent que ça paye pour l’instant." Tous les ingrédients sont présents pour vivre une belle saison, il ne reste plus qu’à espérer que la mayonnaise continue à prendre au hall du Vert Lion.

Sam Vankeersbulck ne tarit pas d’éloges au sujet de la polyvalente joueuse qu’est Maya. "Il lui reste des choses à apprendre. Néanmoins, elle est travailleuse et essaye de comprendre son rôle. Ses qualités sont son aspect athlétique, sa puissance en duel et sa solidité défensive. Elle peut encore travailler sa compréhension du jeu et son shoot qui est déjà pas mal. On doit la suivre et la former mais il ne faut pas s’emballer. Vu son jeune âge, elle peut encore faire face à des doutes. À nous de lui faire dépasser ses limites et mais aussi de la cadrer. Cette saison elle apporte tout ce qu’elle peut donc il n’y a que du positif." Le profil de Maya, active au Wapiti et en P1, symbolise à merveille la nouvelle génération à faire émerger selon son entraîneur. "Comme toutes les jeunes du Wapiti, elle fait partie de notre projet. En travaillant et en écoutant les remarques, Maya correspond bien à la logique de formation. Le TEF doit mettre les moyens avec le Wapiti pour que des joueuses comme elle avancent."