C’est en visite chez une amie d’Andrée, cousine de Jacques, qu’ils se sont rencontrés. Jacques apportait une bouteille de gaz. Mais le coup de foudre n’a pas eu lieu ce jour-là. C’est quelque temps plus tard que lors d’une nouvelle rencontre, Jacques, pompier de garde au cinéma de la ville, l’a invitée. Ils se sont mariés, ont eu cinq filles et un garçon. Aujourd’hui, ils ont dix-huit petits-enfants et 31 arrière-petits-enfants.

Depuis vingt-deux ans, à la retraite de Jacques, ils habitent le village de Gaurain-Ramecroix. Monsieur a d’abord été forgeron, puis il a travaillé à la confection de bonneterie pour enfin terminer sa carrière en qualité de concierge. Pendant cette période, Madame a assuré l’éducation à la petite famille.

Le passe-temps d’Andrée est de collectionner les horloges. Pas moins de trois cents pièces, de tous temps et de tous pays, décorent la maison.

C’est autour d’une partie de sa famille et d’une voisine que l’officier de l’état civil, Philippe Robert, est venu remettre le cadeau de la Ville aux jubilaires qui fêtent leurs soixante-cinq de mariages. Nos félicitations à ce couple chaleureux.