C’est le 28 mars 1977, au lendemain de la fusion des communes que l’ASBL Centre Picardie a vu le jour sous l’impulsion de quelques passionnés de leur beau village. 45 ans plus tard, cet engouement est toujours bien vivace. Mais dimanche dernier, ils étaient nombreux à nous faire part de leur déception...

Car en cette belle journée d’automne, se tenait le repas d’adieu, l’association devant mettre un point final à ses activités. Salle comble pour l’occasion, les organisateurs ayant dû, avec regret, refuser de nombreux amateurs. La raison de ce clap de fin ? "À dater du 1er novembre, la Ville de Tournai reprend la gestion et l’occupation de notre salle, sa propriété" regrette Maddy Clerbaux qui, avec un brio et un dévouement exemplaires, dirige l’association depuis de nombreuses années.

Multiples activités

"Cette décision privera Ramegnies-chin d’occasions de se rencontrer dans une ambiance conviviale. Il est bon de rappeler que durant des décennies, ces murs ont vu défiler de nombreux élèves à l’époque de l’école communale avant d’abriter toutes nos animations sociales et culturelles". Et les exemples ne manquent pas: goûter de Noël pour les aînés, jeux de cartes mensuels, expositions notamment des talents locaux, apéros du comité et de bienvenue aux nouveaux habitants, journées ludiques pour les plus jeunes, débats sur la sécurité de nos rues, témoignages et récits d’une histoire vécue par une habitante du village qui, condamnée en 1944 à la peine de mort se retrouva au camp d’extermination de Ravensbrück…. La salle Picardie c’était également le point de ralliement pour les escapades touristiques.

Dernier rendez-vous avec Line

Obligé de se résigner face à la décision de la Ville (voir ci-dessous), le comité a tout de même décidé de gâter une dernière fois les aînés du village. "Si le repas de ce dimanche était notre dernier souhait" confie Maddy "nous ne les oublions pas. Faute de pouvoir organiser une dernière fois le traditionnel goûter de Noël, nous distribuerons un à chacun d’entre eux".

La salle Picardie se situe en prolongement de l'ancienne maison communale ©EdA

Parmi les bénéficiaires, Lucia Delaunoy, surnommée "Line", présente un lien particulier avec la salle – elle était d’ailleurs de la fête ce dimanche – puisque ce lieu est l’endroit où elle est née! Cela fera 93 ans en janvier prochain, le local faisant partie de l’école dans laquelle travaillait alors sa maman...