On se souvient bien sûr d’une discussion WhatsApp vieille de 2018 sortie comme par hasard, ces dernières semaines, pour mieux nuire… Depuis, des excuses ont été faites et se prolongent: "Après la lettre d’excuse de trois des quatre officiers concernés — le 4e étant le corbeau écarté, ils font le tour des casernes pour avoir un dialogue franc et constructif", indique le président de la zone de secours, Paul-Olivier Delannois.

Les crispations s’accumulent au point que, la semaine dernière, le commandant Olivier Lowagie a remis trois fois sa démission à M. Delannois !

Les tensions notamment visibles à la caserne de Tournai. ©EdA

C’est ce dernier qui l’a confié au cours d’une conférence de presse de dernière minute, ce lundi après-midi. L’occasion de préciser que le Mouscronnois sera en retrait durant quelques semaines.

«Si Olivier Lowagie part demain, c’est une catastrophe. Nul n’est parfait mais je ne peux pas imaginer que tout le travail accompli depuis 2014 soit mis à terre par des gens qui se chamaillent. S’il part, je pars aussi…»

"J’ai refusé ses démissions. Mais Olivier Lowagie est totalement vidé, usé. Il dit ne plus savoir quoi faire pour faire fonctionner la zone puisque toute décision prise est critiquée. Il s’est rendu chez son médecin et est à l’arrêt jusqu’au 18 novembre. En attendant, c’est Daniel D’Herde qui le remplace. C’est un officier spécialisé dans la prévention."

Le président de la zone de secours Wapi, Paul-olivier Delannois, a organisé une conférence de presse de dernière minute, ce lundi, afin de faire le point sur la situation. ©EdA

Paul-Olivier Delannois précise que c’est un ensemble qui en pâtit progressivement. "Travaillant aux côtés d’Olivier, il y a toute une série de personnes qui sont lassées de cette situation et qui tombent en congé maladie. Elles sont usées, démolies…

On a des piliers qui sont là, la zone était citée dès le départ comme un exemple et ce bel attelage est en train de s’écraser pour toute une série de raisons."

«Ne nous trompons pas de cible ! Certains n’ont pas connaissance d’éléments ou n’ont pas envie de l’avoir !»

M. Delannois pointe notamment certains griefs de syndicats dont certains ne sont pourtant pas à imputer à la zone. "Je pense au financement qui est dans le cahier des charges des syndicats. Je dis"Ne nous trompons pas de cible !"L’indexation des salaires est, certes, une exigence du fédéral… mais n’est pas systématiquement prise en charge par le fédéral !"

Le président se dit aussi rassuré de voir certains de "ses" bourgmestres enfin ouvrir les yeux sur la situation. "J’avais l’impression de prêcher dans le désert. Depuis le dernier conseil de zone, je pense que les bourgmestres se sont rendu compte de la problématique…"