Dix appartements dans les anciens bureaux de Casterman à Tournai

Certains bâtiments qui accueillaient l’imprimerie ont bien sûr été détruits. D’autres volumes, tels le couvent du XVIIe siècle datant de l’origine du site, ont été adaptés pour laisser la place à un ensemble d’immeubles à appartements et à bureaux. Une nouvelle construction évoque l’histoire du quartier grâce l’intégration de panneaux en béton architectonique illustrant les casses d’imprimerie.

Les immeubles concernés​ par le projet immobilier, à front de rue, situés aux numéros 28, 30 et 32, seront transformés en immeubles​​​​​​ à appartements: au rez-de-chaussée, deux appartements deux chambres et un espace de bureau pour profession libérale ; au premier étage, quatre appartements (un de quatre chambres, et trois de deux chambres) ; et au troisième niveau, deux appartements deux chambres et deux appartements trois chambres.

L’enquête publique a débuté ce vendredi 21 octobre 2022. Elle se clôturera le 7 novembre. Le collège communal a été saisi de la demande de permis d’urbanisme par la société kainoise CMPB Invest.

Une famille connue à Tournai

Derrière cette société, on trouve des membres de la famille Berthe, frères et sœur, qui se sont spécialisés dans la réhabilitation de friches et dans la rénovation de bâtiments anciens au fort potentiel. Elle a déjà réalisé plusieurs projets à Tournai et est en train d’en réaliser: six logements dans un bâtiment classé de 1676 au quai des Poissonsceaux ; huit chambres dans un projet de coliving, rue Saint-Martin ; un projet d’habitat intergénérationnel dans la rue Duwez ; et bien sûr le fameux projet 7e Art qui consiste en la réalisation d’un immeuble résidentiel de 48 appartements là où se trouvait l’ancien cinéma Palace, à l’angle des rues de l’Hôpital Notre-Dame et de l’Arbalète.