Le Tournai d’avant: 12 140 inscrits au Bureau de Bienfaisance en 1836

Guichardin, au XVIe, réalise ce plan de la paroisse Sainte-Catherine. ©ÉdA

Branle-bas

Dès 1794 et leur installation pour une vingtaine d’années, les Français imposent leurs lois. A la Commission des Hospices, forte de cinq membres, est confiée la gestion de tous ces refuges privés mais gérés par le clergé. La mission englobe aussi les secours en pains et vêtements aux écoliers, les frais de personnel, les bourses multiples (même pour faciliter l’accès au mariage), l’entretien des indigents et, dès 1836, le soutien à une œuvre qu’elle fonde en 1826: les châles verts et les collets verts pour des jeunes de 12 à 15 ans afin de faciliter leur apprentissage.

C’est loin, très loin, d’être un cadeau. Les dettes des divers établissements s’élèvent à 180.000 francs, les recouvrements sont quasi nuls, le crédit impossible, le dénuement des hôpitaux est effroyable, les immeubles sont pour la plupart dans un état déplorable, etc. Il manque même d’habits et de vêtements pour les vieillards.

Dans la rue Marvis, de nombreuses plaques commémoratives gardent le souvenir de fondateurs. ©ÉdA

Un bel exemple et la félicité

De cet ensemble plutôt attristant, surnagent quelques lueurs d’espoir. Ainsi, tous les immeubles ne sont pas en ruines, en témoignent encore ceux de la rue Marvis arborant fièrement dans leur Louis XIII les noms de fondateurs.

Le quai des Tanneurs, devenu le quai Vifquin, vers 1925. ©ÉdA

Il y a aussi, à Saint-Piat, un hôpital réservé aux personnes âgées. Il est fondé en 1483, par les époux Jacques de le Planque et Jehenne de la Were "p our le salut de leur âme et en l’honneur de saint Jean-Baptiste une maison avec édifices et chapelle située en la grande rue Sainte-Catherine, plus 300 livres tournois de rentes pour nourrir, alimenter treize pauvres femmes langoureuses et chartrières (malades) avec sœurs portant gris, habit de leur vocation".

Le fils puis d’autres bienfaiteurs portèrent à vingt et un le nombre de lits. Les personnes admises laissaient à la maison leurs meubles et effets qu’elles pouvaient reprendre en cas de sortie et les religieuses versaient, à leur entrée, une dot variable selon la fortune des parents.

Un immense édifice, un hospice pour les vieillards, c’est ce que permet la donation de Félicité Vifquin. ©ÉdA

La maison relevant de l’autorité religieuse, elle est transférée vers 1796 au Bureau de Bienfaisance. Pour mieux grandir.

Félicité: Le mot est facile mais c’est bien la félicité qu’apporte la donation d’une demoiselle qui vivait fort simplement, avec son frère Herman au quai des Tanneurs ou des Quatre Bras. Félicité Vifquin, le 24 janvier 1857, "fait don par acte passé devant maître L. Simon, notaire, de toutes ses propriétés aux pauvres de la ville". Elle s’en réserve l’usufruit.

Rue Barre St-Brice, le recran de Pierre Cazier est toujours le témoin d’un geste charitable. ©ÉdA

La Feuille de Tournai, en date du 27 janvier annonce que la donation "englobe 780 hectares de terres labourables, prairies et bois et six maisons situées à Tournai". Ayant le souci des pauvres de l’hospice, la généreuse dame a même prévu une sonne de 6.000 francs afin que les pourvus reçoivent du beurre, matin et soir, sur leurs tartines.

La reconnaissance du Bureau de bienfaisance se devait d’être à la hauteur du don ; déjà le conseil communal a rebaptisé le quai en quai Vifquin le 27 janvier, et, quand elle meurt le 4 mars, les funérailles à St-Brice sont grandioses avec distribution de 8.000 pains d’un poids de trois livres et le monument commémoratif au Sud est à la mesure de la gratitude Il y eut bien quelques litiges mais le Bureau de Bienfaisance, avec ce don et d’autres d’ailleurs, devint l’un des plus riches de notre pays. (à suivre)