Notre agenda Wapi: Tournai des Saveurs, Salon du livre (Estaimbourg) et Salon de la santé (Celles)

1. Tournai des Saveurs

©ÉdA

La Tournai des Saveurs organisée par les Amis de Tournai revient ce week-end sous le chapiteau de l’Esplanade de l’Europe, avec trois jours de festivités au lieu de deux pour une édition 2022 encore plus folle et gourmande !

À noter que l’événement le plus gourmand de la région débute déjà ce vendredi à 18h avec un "afterwork des Saveurs": de la musique (avec les mix endiablés de Marathon et de DJ Dadel), de la gastronomie au cœur d’une ambiance conviviale !

Dimanche, place au marché de l’artisanat, des produits gourmands et des produits fermiers. Une trentaine d’exposants sont annoncés. En marge du marché des saveurs, les visiteurs pourront découvrir une exposition de véhicules anciens.

Gourmands et gourmets se donneront également rendez-vous, à partir de 12 h, autour du bus des Chefs. Pas moins de 16 chefs renommés s’affronteront amicalement afin de présenter un menu en 16 dégustations et mettre à l’honneur la gastronomie locale.

2. Le Salon du livre d’Estaimpuis

Le Salon du livre d’Estaimpuis revient cette année pour sa troisième édition. Auteurs, éditeurs et exposants vous attendent samedi et dimanche au château de Bourgogne.

Ce samedi et dimanche 22 et 23 octobre, une quarantaine d’auteurs (de tous horizons, du policier à la science-fiction, en passant par les histoires pour enfants) et cinq exposants dévoileront leurs créations dans l’enceinte du château de Bourgogne à Estaimbourg pour la troisième édition du Salon du livre d’Estaimpuis.

Seront, entre autres, présents: Marie Bauwens, Patricia Bernard, Valérie Wavrin, Fréderic Livyns, Odile Bazin, Frédéric Delescaut (également organisateur), Alain Avanthey, Laurence Champliaud, Roger Beley, etc.

À l’occasion du 110e anniversaire du naufrage du Titanic, une exposition sera également à découvrir ces samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17 h. Entrée libre.

À lire: Un salon du Livre, ce week-end, au château de Bourgogne à Estaimbourg

3. Le Salon de la santé (Celles)

Le Salon de la santé de Celles fait son grand retour le dimanche 23 octobre dans les locaux de la Maison de l’entité, de 10h à 17 h.

Après une première édition en 2021 marquée par les mesures sanitaires, le Salon de la santé fait son retour à la Maison de l’Entité le dimanche 23 octobre prochain.

Le thème choisi cette année ? "Bouger". Une balade santé d’environ 2,5 kilomètres dans le cœur de Celles sera ainsi proposée entre 10h et 11 h 30. D’autres activités physiques rythmeront la journée: de la danse et expression primitive (de 10h à 10 h 45), des cercles de mouvements et de voix (de 11h à 11 h 45), de la Zumba et du step xtrem hip-hop (de 12h à 12 h 45), mais aussi plusieurs ateliers pilates, notamment destinés aux femmes enceintes à partir de 15 h. Des initiations au volley, au basket et au pickleball se dérouleront dans le Hall des Sports de 14h à 17 h.

Les différents partenaires proposeront également diverses activités. Citons notamment une initiation aux premiers secours pour enfants et adultes, un atelier de prévention des chutes pour les aînés, un moment de méditation dans le parc (en fonction du temps) et une activité physique adaptée pour les seniors et les personnes en situation de handicap.

À lire: Rendez-vous à la 2e édition du Salon de la santé