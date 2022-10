Les chansonniers tournaisiens préparent leurs Grands Cabarets en studio (vidéo)

Chansons et sketches s’équilibreront pour un spectacle de deux fois une heure. Le metteur en scène du spectacle, Xavier Sourdeau, fait en sorte de susciter l’esprit créatif des participants. Il veille à ce que les interventions soient rythmées, que la gestuelle soit au service des textes. "Le vaudeville, ou la comédie de boulevard, est un peu une marque de fabrique des grands cabarets. Ça fait pas mal d’années que je travaille avec les chansonniers, mais il y a toujours des progrès à faire pour rendre le jeu plus expressif. Il y a des codes à respecter sans trop surjouer", dit-il. "C’est ça c’est mon job. Parce que titiller le politique ils aiment ça et ils font ça très bien".

Huit acteurs et deux actrices seront cette année sur scène, ainsi qu’un pianiste. "On est prêts comme jamais parce qu’on a débuté plus tôt l’écriture de nos textes". La fanfare de Rongy animera l’entracte et fera une apparition surprise.

« Cet endroit est propice à la concentration »

La RCCWT est en train de quitter son bâtiment situé au 54 de la rue Saint-Martin, que la ville de Tournai va revendre. Les chansonniers n’ont pas déménagé bien loin: ils sont en train de s’installer dans les anciens locaux d’Infor Jeunes, au 6 de la rue précisément, qu’ils partageront avec les Filles Celles picardes. "On dit qu’on ne saura pas s’entendre. Mais bien sûr que si !", glisse Pascal en souriant. "Nous sommes complémentaires: nous avec notre esprit cabaret, elles dans leur style plus music-hall. Et en plus grâce à elles on a le wifi dans le bâtiment", rigole-t-il avec Luc, en faisant un clin d’œil aux "huit filles" qui cohabiteront avec eux.

Un vieux studio fait office de salle de répétition. ©EDA

Les deux associations auront moins de place qu’actuellement. Elles auront chacune à leur disposition un petit local de stockage et se partageront une salle de réunion ainsi qu’un studio (aménagé dans les années quatre-vingt pour la RTBF) d’une quinzaine de mètres carrés qui fera office de salle de répétition. "C’est insonorisé, il n’y a pas de place pour mettre un frigo, cet endroit est propice à la concentration", glissent les deux chansonniers.

Le plus difficile sera de faire des choix parmi les innombrables et riches archives qui ne pourront pas toutes accompagner les chansonniers dans les nouveaux locaux: les 506 numéros du mensuel "Les infants de Tournai", de magnifiques albums de la famille de photographes Messiaen, les portraits-charges des chansonniers, les panneaux du 100e anniversaire, etc. "Sans doute qu’on mettra un de ces panneaux à la fois dans la vitrine. On va essayer de scanner un maximum de documents aussi. Quelques belles pièces iront au musée de Folklore et des imaginaires."

Les Grands Cabarets 2022 se dérouleront dans la salle du Forum du collège Notre-Dame les vendredi 28, samedi 29 et lundi 31 octobre à 20h, et le dimanche 30 octobre à 16h. Pour réserver ses places (10€), laisser un message téléphonique au 069 59 01 39.