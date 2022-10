Kevin organise samedi à Tournai une marche « pour faire bouger le gouvernement »

C’est plus ou moins à cette époque qu’il a commencé à s’investir pour les autres. Comme pour se convaincre qu’il y avait des situations pires que la sienne. Il a créé le groupe Facebook "Solidarités Tournai", sous l’égide de laquelle il organise la marche. Il s’est investi en faveur de la Croix-Rouge, il a organisé des collectes de vêtements, il distribue chaque dimanche des petits-déjeuners. "Je veux me sentir utile à la société. Parce que c’est insupportable de voir tant de gens se retrouver dans la pauvreté, voire dans la rue".

« Des petits-déjeuners chaque dimanche »

Chaque dimanche matin, Kevin offre des petits-déjeuners aux SDF et aux personnes démunies. Il le fait notamment avec deux amis qui organisent avec lui la marche de samedi: Tony Roupin et Yvan Boulant. "En pleine crise sanitaire, dans la gare de Tournai et grâce à l’aide d’indépendants, nous servions un petit-déjeuner et du café, nous offrions des tentes ou des sacs de couchage à ceux qui en avaient besoin… À ce moment-là, plein de services sociaux étaient quasiment à l’arrêt à cause du confinement: on accueillait jusqu’à 35 personnes". Mais les temps sont restés durs après le déconfinement. "On bénéficie d’un local mis à notre disposition par le bourgmestre du côté de la plaine Bozière pour continuer à apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. Car la pauvreté s’accentue: il y avait le Covid, maintenant il y a la guerre en Ukraine, le prix de l’énergie explose… C’est catastrophique, même des indépendants qui travaillent risquent de se retrouver dans la rue".

Qu’attend-il de la marche de samedi ? "Du changement. Dans certains pays européen, des décisions ont été prises pour limiter l’augmentation du prix de l’énergie. Pas en Belgique. Notre gouvernement doit prendre des décisions en ce sens, taxer les surprofits liés au secteur énergétique, etc. À la fin de la marche, nous aurons l’occasion de rencontrer le bourgmestre et peut-être d’autres élus pour leur demander de faire remonter plus haut l’immense détresse de nombreux citoyens."