Wallonie picarde : les N50 et N7 sont les routes les plus meurtrières

"Les statistiques auraient été très peu représentatives du degré de dangerosité sur ces routes", précise Benoît Godart, le porte-parole de Vias.

Le classement a été établi sur base du nombre de tués par 1 000 accidents corporels (dans un laps de temps de 30 jours après le sinistre). Ce ratio illustre le taux de gravité des sorties de route et autres collisions.

Près de 1400 accidents avec blessés et 70 décès en 10 ans

Si la route nationale la plus problématique se situe en province de Namur, entre Philippeville et Doische (N97) avec 74 décès par 1 000 accidents avec blessés, deux axes de notre région figurent au-dessus de la moyenne wallonne (45).

Le 9e rang est occupé par la N50 (51,1) qui, entre Bruges et Mons, traverse de nombreuses entités de Wallonie picarde: Mouscron, Pecq, Tournai, Leuze, Péruwelz et Belœil. On y a recensé au cours des 10 dernières années pas moins de 32 victimes sur un total de 626 accidents corporels.

Des chiffres à nuancer

"Ces chiffres inquiétants doivent pousser à agir. Il convient de préciser qu’à l’instar des autres nationales, on a pris en compte l’entièreté du tronçon. La N50, qui est très large à certains endroits, s’étend sur 117 km. Cet axe a toujours constitué un point noir du réseau."

Juste derrière la N50, on retrouve les quelque 80 km de la N7 (Lille-Bruxelles) qui passe par Tournai, Leuze, Ath, Silly et Enghien: 38 tués sont à déplorer sur 747 dommages corporels.

En dessous de la moyenne wallonne, la N57 (Ellezelles, Flobecq, Lessines, Ath et Silly) et la N55 (Enghien vers Soignies) ont été le théâtre de 17 drames mais la première comptabilise près de 200 accidents en moins.

Aux endroits où des radars tronçons ont été placés, on a constaté une baisse de plus de 50% du nombre d’accidents tragiques

La nationale 56, qui dessert Lessines, Ath, Brugelette et Chièvres, ferme la marche des voiries de Wapi où les sinistres sont les plus graves.

"La vitesse excessive des conducteurs joue un rôle prépondérant dans un accident mortel sur trois, devant l’alcool au volant et la distraction. La tentative est grande de rouler vite sur de longues lignes droites, lorsque la vue est dégagée et sur des nationales relativement larges ", explique le responsable communication de l’institut Vias.

Pour M. Godart, il est essentiel d’identifier les tronçons les plus dangereux (entrées d’agglomération, carrefours…), tout en reconnaissant la difficulté d’agir sur ce type d’infrastructures. "Il n’y a pas mille solutions car les aménagements possibles sur ces voiries sont limités. L’intensification des contrôles peut avoir un effet positif sur la sécurité. D’autres pistes sont à étudier comme l’installation de ronds-points aux carrefours dangereux, la pose de radars… Pour les radars tronçons, on a constaté une baisse de plus de 50% du nombre d’accidents tragiques. Mais ces dispositifs coûtent cher ".