Il est alors victime de plusieurs coups de couteau sur différentes parties du corps. Maxime, mal en point, est retourné à l’appartement où se trouvent trois autres dealers. La bande a alors décidé de se rendre sur les lieux de l’agression dans le but évident de se venger.

Le groupe tombe alors sur Thomas et le tabasse violemment à l’aide d’une batte de baseball et d’une béquille.

La scène d’une extrême violence s’est déroulée sous les yeux de témoins qui ont appelé l’ambulance et les services de police.

Un seul auteur devant le tribunal

Gravement blessé notamment au niveau du crâne, le toxicomane a été emmené à l’hôpital, semi-conscient.

"Dans un sens, le dossier se termine bien, cela aurait pu tourner plus mal", a relevé l’avocat de la partie civile. Toujours d’après les témoins présents sur place, la bande a même déclaré : "On l’a bien achevé celui-là" avant de fuir. Les dealers seront très rapidement rattrapés par les forces de l’ordre à leur domicile où les armes utilisées seront également retrouvées, couvertes de sang.

Pour ces faits gravissimes, quatre prévenus devaient comparaître à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. Seul Louis, jeune Français de 33 ans était présent. Comme ces trois autres compagnons, il risque une peine d’un an de prison. Actuellement détenu à la prison de Nivelles pour trafic de stupéfiants, Louis pourrait donc passer encore quelque temps derrière les barreaux. Son avocat, Me Ronveau, a sollicité un sursis simple et ne conçoit pas que la préméditation soit établie dans ce dossier. "À l’époque, je faisais n’importe quoi. Je veux simplement reconstruire ma vie", a conclu le prévenu. Le jugement sera prononcé le 15 novembre.