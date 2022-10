L’école primaire de l’école communale Arthur Haulot fermée pour des raisons de sécurité

Les cours prévus ces jeudi 20 et vendredi 21 octobre sont annulés pour les élèves de l’école primaire.

Une garderie est organisée durant ces deux jours aux horaires habituels. Garderie du matin (de 7h à 8h) à l’école Arthur Haulot, garderie de la journée (de 8h à 15h30) à Choiseul, garderie du soir (de 15h30 à 18h) à l’école Arthur Haulot.

Les élèves fréquentant les garderies du matin et du soir seront accompagnés par les enseignants pour effectuer les différents trajets entre l’école et le Choiseul.

Les élèves fréquentant uniquement la garderie de la journée doivent être déposés à l’entrée des bâtiments du Choiseul accessibles soit par l’avenue Bozière (de l’autre côté du boulevard), soit par la rue des Sœurs Charité. Des institutrices seront présentes à l’entrée afin d’accueillir les parents et enfants.

"Cette fermeture ne concerne que les classes primaires. Les bâtiments occupés par les élèves de maternelle ne sont pas concernés par ces problèmes de stabilité et peuvent continuer à être fréquentés. Les élèves de maternelle pourront donc se rendre comme d’habitude sur le site de l’école où les cours sont maintenus".

Les autorités communales disent être conscientes des désagréments et incertitudes que cette décision va engendrer. "Toutefois, la sécurité des élèves et du personnel reste la priorité absolue. Tous les moyens vont être mis en œuvre afin que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible pour que les enfants puissent continuer à recevoir un enseignement de qualité, entourés par les équipes pédagogiques de l’école Arthur Haulot, dès la rentrée après les vacances d’automne".