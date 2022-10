A Tournai : « Norman, c’est comme normal, à une lettre près », du Dottignien Clément Thirion.

Vous avez dit « normal » ?

"Norman, c’est comme normal, à une lettre p rès." Le titre est limpide et audacieux à la fois. Sur scène, la bonne humeur est perceptible: la mise en scène privilégie le mouvement, la danse, une parole habitée. "À la base, j’avais demandé à la dramaturge Marie Henry d’écrire un texte à propos d’un fait divers, Pink Boys and Old Ladies, confie Clément. Ce spectacle pour adultes, déjà très chorégraphié, a connu une belle diffusion. J’ai souhaité en réaliser une version destinée au jeune public, Marie a donc repris le texte théâtral pour l’écriture d’un nouveau projet. Cette histoire de garçon qui se sent mieux en robe qu’en training ou short est donc accessible aux jeunes dès 8 ans et à leurs familles. Parce qu’on peut, à tout âge, être conscient que la différence est une réalité qui existe depuis toujours."

Portée à la scène, l’histoire du jeune Norman a la légèreté d’un récit chorégraphié. Il s’agit cependant d’une histoire vraie. L’écolier aime la fluidité des jupes, leurs couleurs. Puisqu’il s’affirme au féminin en rue, sur le chemin de l’école, les réactions ne se font pas attendre. Son père, pour l’aider à assumer cette difficulté, décide d’enfiler une robe, lui aussi.

Clément Thirion a choisi d’aborder les faits du point de vue de l’enfant. L’itinéraire qu’empruntent père et fils devient balise du récit: "Plic sur les immeubles/Immeubles/Platanes/Ploc/Terrain vague/Immeubles/Maison/Portail d’école/Ploc ploc…" Joyeusement rythmée, l’aventure croise l’inattendu, à savoir d’autres façons d’être différent. Dans la pétillante narration, la partition corporelle prend une belle place. "Pour la personne différente, l’exclusion est plus généralisée que la curiosité, l’approche de l’autre. On gagnerait beaucoup à permettre à chacun d’être soi-même", souligne Clément qui ne fait jamais le choix d’être moralisateur. L’énergie et la douceur de cette création portent le propos vers une prise de conscience, tout simplement.

Prix de la ministre de la Culture

Fin août, le spectacle "Norman, c’est comme normal, à une lettre près" a été récompensé par le prix de la Ministre de la Culture. Une reconnaissance de l’importance d’aborder, sans lourdeur ni didactisme, des questions qui se posent à tous, avec une réelle ouverture d’esprit.

Le spectacle "Norman, c’est comme normal, à une lettre près" (8 à 12 ans et familles), Clément Thirion et la Kosmocompany, Maison de la culture de Tournai, le 29 octobre à 16h. Une boum costumée, animée par DJ Pauline Platine, suivra la représentation. 069 253 080. Le texte du spectacle écrit par Marie Henry est publié aux éditions Lansman.