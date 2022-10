À Tournai, les éoliennes existantes représentent 13% de la consommation locale

15 éoliennes produisent 80 000 MWh par an

Caroline Mitri (Écolo) a rappelé la "stratégie claire" de la majorité en la matière dès le début de mandature: "Promouvoir l’installation de production d’énergie renouvelable, soutenir le développement de l’éolien ayant recours à la participation publique et citoyenne, en veillant à limiter au maximum les impacts environnementaux et paysagers".

C’est dans ce sens, explique l’échevine, que la commune a œuvré pour un accord entre les développeurs et les riverains au sujet de l’extension du parc éolien de Tournai Ouest. "Le compromis a été d’ajouter cinq éoliennes, pas plus. Cet accord est aujourd’hui respecté et les cinq éoliennes supplémentaires sont en cours de construction".

Le développement de l’éolien est donc en mode pause autour des villages de Blandain, Marquain, Hertain, Froyennes et Lamain. Mais pas la volonté communale de soutenir le développement des énergies renouvelables et plus spécifiquement des parcs éoliens en d’autres endroits sur le territoire. "Cette situation de concentration ne se présente pas ailleurs à ce jour".

Les projets en cours sont analysés par le collège communal de manière individuelle. "En privilégiant les extensions mais en gardant en tête l’objectif global. Nous nous positionnons en fonction de l’étude d’incidence sur l’environnement, ce qui sera le cas pour Bailleul, et des résultats pour l’enquête publique, ce qui sera le cas pour Esplechin et Mourcourt".

La commune, rappelle Caroline Mitri, s’est engagée à ce que 40% d’énergie consommée sur le territoire le soit au départ d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, pour relever le défi de la transition énergétique et réduire la dépendance énergétique de notre pays. "Il faudra pour ce faire réduire notre consommation et faire appel à toutes les ressources possibles, y compris l’éolien".

Actuellement, en tenant compte de la production des deux éoliennes de Saint-Maur, des huit éoliennes de Tournai Ouest et des cinq éoliennes en cours d’installation à Tournai Ouest, la production électrique atteint environ 80 000 MWh par an. "Ça correspond à environ 13% de la consommation électrique de notre territoire".