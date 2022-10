Tribunal de Tournai : prêtre exorciste ou charlatan ?

L'avocat du prévenu ainsi que le ministère public n'insistent pas sur les préventions de fausse qualité et de vente alimentaire sans enregistrement auprès de l'AFSCA, mais s'attardent sur les faits contestés d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie. Ceux-ci s'étendent de 2012 à 2017. Durant cette longue période infractionnelle, l'individu se présente comme un prêtre catholique romain exerçant à la Petite Église Apostolique Vieille Catholique. Il effectue des sacrements classiques tels que les baptêmes ou mariages et réalise des exorcismes contre paiements. "Les sommes n'étaient pas versées sur mon compte, mais celui de l'association de l'église. Je demandais des virements afin d'avoir des preuves. J'ai suivi des formations et séminaires pour l'exorcisme. On ne peut pas croire aux phénomènes paranormaux tant qu'on n'en a pas vécu", souligne-t-il à la barre.