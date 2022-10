Le nouveau Richard Ely : "Le grand livre secret des Gnomes, Lutins et Farfadets"

Un étonnant grimoire

Les récits illustrés avec talent par Charline (crayon et aquarelle) frôlent le fantastique, entrant dans un environnement familier pour mieux gagner la confiance des humains. Un jardinier en ressourcement forestier se sent soudain poursuivi par un esprit gardien des lieux. Et le voilà devenu lièvre ! Une haie d’aubépines parsemée de clématites se révèle territoire de Nutons. Un Gnome taille des ronds dans les tartines du garde-manger des humains pour nourrir sa famille. Des enfants en fugue nocturne rentrent chez leurs parents, terrorisés: des incendies menacent les habitations, allumés par des "créatures démoniaques". Entre les récits, diverses notices écrites à la main lèvent le mystère sur les mœurs et caractères de tout ce petit monde "invisible mais pas inaudible", selon Richard Ely. L’emploi du temps, l’habitat, l’art, l’alimentation, s’intègrent dans un ouvrage documenté.

Les Gnomes ? "On sait avec certitude qu’ils peuvent vivre allègrement jusque 600 de nos années." Les Lutins ? "Certains clans se livrent de féroces batailles, surtout aux moments clés de l’année que sont le 30 avril et le 31 octobre." Les Farfadets ? "En Wallonie, ce sont les Scôfures qui ont l’apparence de flammèches que l’on peut apercevoir près de certaines eaux stagnantes."

Le grand livre secret des Gnomes, Lutins et Farfadets, éd. Véga, 24€90