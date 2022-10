Le chanteur kainois Olivier Loin sera bien accompagné lors de ses deux prochains concerts

Son disque "Flagrant désir" est sorti au printemps 2022. Quelque 400 exemplaires de cet album "physique" ont déjà été écoulés. "C’est inespéré de nos jours. Et ça m’a donné vraiment envie de proposer ce concert avec quatre musiciens pour refléter l’esprit du disque et des chansons, avec toutes leurs sensibilités et sonorités musicales".

Quatre musiciens à ses côtés

Au côté d’Olivier Loin, on retrouvera Mike Delaere (basse), Pierre Driesmans (guitare), Arnaud Vandenabeele (batterie) et Cédric Jouniaux (claviers/arrangements).

Son concert ne sera donc pas intimiste, avec juste lui et sa guitare. Outre les quatre musiciens qui l’accompagneront, une solide équipe technique l’épaulera: Didier Dessers à la direction artistique ; Laurent Cuvelier, à la régie et à la technique ; John Mayard, comme ingénieur du son, etc. Des artistes interviendront sur scène, comme la comédienne Isabelle Belys ou la danseuse Kelly Vancutsem. "Il y aura de l’énergie sur scène, c’est sûr".

Les douze titres de l’album d’Olivier Loin explorent tantôt des thématiques de société, tantôt des univers plus légers. Des balades côtoient des rythmiques soutenues. Il y a souvent une rencontre au bout du texte. "Partager des rencontres et des émotions, toucher les cœurs, c’est un peu tout ça mon essentiel. J’ai toujours pensé qu’une chanson était plus jolie quand elle disait et exprimait quelque chose, quand elle faisait réfléchir, et quand les gens peuvent se reconnaître", nous disait le chanteur quand nous l’avions rencontré lors de la sortie du disque.

Comme parrain de l’association humanitaire BPTG (qui œuvre en faveur de l’enfance démunie du Togo-Ghana et de la précarité locale en Belgique-France), le chanteur organise les deux soirées en partenariat. "Les bénéfices récoltés à la buvette avant et après le concert iront à cette association".

Les concerts auront lieu dans la salle Chez Nous, rue Général Piron à Tournai. Prévente: 12 € (15 € sur place). Réservation concertolivierloin@gmail.com ou par téléphone au 0496/67.35.12. www.olivierloin.be