En parfaite harmonie (moderne) au camp musical d’Ere

Traditionnellement organisé en août dans la salle socio-culturelle du village d’Ere, le camp s’étend cette fois du 24 au 30 octobre. En partenariat avec la Fédération Musicale du Hainaut, la Cécilia et le conservatoire ont conjointement profité du nouveau rythme scolaire pour tester une nouvelle formule.

"Les dernières éditions étaient un peu compliquées. On avait des séances en soirée principalement pour les adultes. En revoyant des vidéos, on s’est dit qu’il y avait tout un vivier de jeunes musiciens qui participaient. On souhaitait les inclure d’une manière plus accessible", explique Thomas Van Ingelgem, chef de la Royale Cécilia et saxophoniste notamment dans le big band "West music club".

Des formateurs éclectiques

Deux possibilités du lundi au vendredi:

- pour les débutants/enfants (à partir de deux ans de pratique) de 8 h 30 à 17h avec des moments de travail d’ensemble et d’activités récréatives encadrées

- pour les confirmés (à partir de cinq ans de pratique) de 17 h 30 à 22h (repas inclus).

"On devait déterminer un niveau de base pour que le participant ne se sente pas perdu. C’est ouvert à tous les musiciens, pas uniquement les élèves du conservatoire ou de la fanfare. On peut également suivre la journée complète si on le souhaite. Il y a des jeunes avec trois, quatre années de pratique qui sont tout à fait à même d’être présents en soirée".

L’organisation a ratissé le plus largement possible concernant l’univers des formateurs. "On fait appel à des professeurs du conservatoire. Cyril Perrier a une ouverture sur les cuivres, Éric Pollet joue à la marine, Stéphane Letot (un des doyens du camp) fait du jazz, de la percussion et de la variété. Adélaïde Wlomainck, active dans les percussions, apporte également un coup de main lors d’ateliers", souligne Thomas Van Ingelgem, également cinquième membre de l’équipe formatrice.

Le vendredi 28, concert prévu au conservatoire. Le samedi 29, journée à Walibi et le dimanche 30, clôture.

L’image est encore caricaturale

Généralement, quand on parle d’une harmonie, "on parle de fanfare qui a souvent une connotation péjorative". Le terme est associé au défilé et aux tambours.

"Plein d’élèves n’ont aucune pratique de leur instrument en dehors de l’académie de musique. Les harmonies se vident littéralement. Il y a une grosse méconnaissance de ce qui s’y passe et du répertoire abordé".

Daniel Buron ajoute: "conservatoire est devenu un mot générique pour dire: jouer de la musique. Ce n’est pas si simple de faire participer les jeunes. Je le vois cette année. Les apprentis peuvent assister à un tas de cours différents et celui de l’orchestre ne semble pas une priorité". La volonté est de transmettre cette pratique à la nouvelle génération.

Inscription: rcere@outlook.fr ou 0496 62 29 21. Prix: 130 €. Rue de l’Église, 14.