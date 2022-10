Une concession automobile dégage 25 000 € pour aider son personnel à payer ses factures d’énergie (vidéo)

Gaëtan Gossieaux, le gérant de l’International Garage, est passé à l’action en mettant à disposition de son personnel une enveloppe de 25 000 €. Un soutien financier salutaire destiné à amortir le choc en permettant aux employés, qui rencontrent des difficultés, de couvrir une partie de leurs frais (gaz, électricité ou mazout).

Un remboursement de l’argent prêté, après la période hivernale

" Il ne s’agit pas d’une prime ou d’une augmentation. On peut considérer que c’est une sorte d’avance sur salaire, explique le responsable du garage Jaguar – Land Rover, implanté le long de la chaussée de Renaix.

Cette aide mise en place il y a un peu plus d’une semaine s’appuie sur le principe de confiance mutuelle. Si des salariés ont besoin d’argent afin de supporter les hausses des prix de l’énergie, ils peuvent venir nous voir de manière individuelle et tout à fait anonymisée. Une fois l’hiver passé, ils rembourseront les montants octroyés grâce à notre trésorerie. "

Gaëtan Gossieaux, le responsable de la concession Jaguar-Land Rover de Rumillies. ©EdA

Une discussion entre membres du personnel de la concession tournaisienne a eu l’effet d’un électrochoc pour Gaëtan Gossieaux, qui se montre très attentif à leur bien-être. Préserver la motivation professionnelle de toute son équipe est un facteur essentiel à ses yeux.

« Venir travailler l’esprit serein »

"J’ai été interpellé par la situation évoquée par un salarié qui, jusqu’à la fin de l’année, devra verser 1 350 € par mois pour le gaz et l’électricité. En tant qu’employeur, il est de notre responsabilité morale de faire en sorte que chacun vienne travailler l’esprit serein, sans stress. Je me suis rendu compte qu’il y avait moyen de faire quelque chose. Aujourd’hui, force est de constater qu’une bonne partie des revenus professionnels passe dans les dépenses énergétiques. "

Aucune sollicitation n’a été émise à ce jour mais l’initiative a été accueillie très positivement par les 27 employés de l’entreprise. "Ça rassure les gens de savoir qu’il y a un petit matelas financier disponible en cas de nécessité. Au niveau des procédures à réaliser (ouverture de compte, reconnaissance de dettes…), la discrétion est garantie."

En contrepartie de ce montant de 25 000 € bloqué pour aider ses travailleurs à traverser l’hiver, le garage Jaguar-Land Rover de Rumillies a demandé à chacun de consentir des efforts en vue de diminuer la consommation énergétique au sein des bâtiments.

Économies d’énergie: des mesures concertées avec les salariés

Plutôt que d’imposer des restrictions, la direction a préféré miser sur une démarche participative en impliquant les membres du personnel. Une réunion de brainstorming leur a permis d’exprimer des propositions, lesquelles ont pu être rapidement mises en œuvre en interne.

Chauffage: la température au sein de l’atelier mécanique a été abaissée à 15 degrés. ©EdA

"Partout où c’était possible, on a installé des prises avec des minuteries afin d’éviter que des appareils, comme la machine à cafés, restent allumés en permanence . Nous avons aussi supprimé un frigo et sensibilisé les travailleurs de l’atelier à l’intérêt de limiter le plus possible les ouvertures de portes, qui créent des courants d’air", souligne Gaëtan Gossieaux.

Toujours dans cette optique de réduire sa dépendance énergétique, les thermostats ont été réglés sur 15 °C dans le bâtiment abritant la mécanique et sur 18 °C dans les bureaux.

"La cabine de mise en peinture des véhicules est une installation de 40 m2 très gourmande en énergie car le séchage requiert de chauffer à 60 °C. Là aussi, on veille à une utilisation la plus rationnelle possible, avec pour objectif d’empêcher les déperditions de chaleur."

Si les factures de gaz et d’électricité n’ont pas flambé en étant maintenus à un niveau "encore raisonnable" (NDLR: + 20% d’augmentation pour 2022), c’est grâce, notamment, à une politique ambitieuse d’investissements. Dans un passé récent, la concession automobile a fait installer plus de 300 panneaux solaires sur une partie de ses toitures.