Templeuve : c'est la fête des potirons

La ferme Manche à Templeuve accueille la cinquième édition de la fête des potirons, les 15 et 16 octobre de 10 à 16 h. Cette fête est l’occasion de découvrir plus de 30 variétés de courges. Les multiples saveurs qu’elles proposent à l’entrée de l’hiver peuvent combler les appétits de chacun. Différents exposants templeuvois seront de la partie. Il sera possible d’acheter des jus produits localement (Ferme Manche), fleurs et plantes (Delmarquette) produits laitiers et miels (ferme du trou à vaches), bougies (Bérengère), bijoux (Bel’Isa), confections (Myriam Charvet), contenants zéro déchets (Jacqueline Dubois). Un bar servira les jus de fruits Manche et les bières de la brasserie de Cazeau.