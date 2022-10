Notre agenda Wapi: le week-end du Bois, Batirumes, le festival musical du Hainaut et bien d’autres activités

1. Le week-end du bois à Bon-Secours

La maison du parc naturel des plaines de l’Escaut et ses abords seront à la fête dans le cadre du week-end du bois.

Le parc naturel des plaines de l’Escaut se mettra à l’heure du bois ce week-end de 10h à 18h avec une vingtaine d’activités. Les infrastructures de l’Escale forestière, à savoir les salles thématiques d’Explor’forêt, la Pic’orée, le parcours pieds nus et le promenoir des cimes, seront en accès libre.

Comme c’est aussi la saison des champignons, le parc naturel vous propose une exposition à parcourir librement ou à travers une visite guidée qui est programmée à chaque fois de 16h à 17h samedi et dimanche.

Qui dit bois dit arbres, et des séances de grimpe seront organisées pour les enfants comme pour les adultes.

Évidemment, la forêt de Bon-Secours s’offrira au regard des visiteurs par le biais de visites guidées. Quatre sorties sont prévues: 10 h 30-12 h 30 et 14 h-16 h, samedi comme dimanche. Les artisans du bois seront au travail tandis que le public pourra participer à la fabrication de nichoirs.

Au menu aussi: contes en musique, balade pour les personnes malvoyantes, distribution de plantes aquatiques, projection de courts-métrages nature, initiation à la marche nordique, pêche aux canards, pêche dans la mare et grimages nature et forêt.

2. Batirumes, le salon du bâtiment

Batirumes, le rendez-vous du secteur de la construction, de la rénovation, de l’aménagement intérieur et extérieur, revient ce week-end.

Pour sa 24e édition, le salon Batirumes réunira, au hall Fernand Carré (place Roosevelt à Rumes), samedi et dimanche, de 10h à 18 h, une douzaine de professionnels du bâtiment aux spécialités diverses: chauffage et sanitaire, peinture, menuiserie, électricité, création et entretien de jardin et abords extérieurs, ferronnerie, construction alternative, agence immobilière, etc.

La Région wallonne sera également présente pour informer sur les primes et prêts à taux réduits qui peuvent être sollicités dans le cadre de certains travaux.

Tout au long du week-end: foodtruck et bartruck ainsi qu’animations encadrées pour les enfants.

Entrée gratuite.

3. Le Festival musical du Hainaut, à Tournai

La qualité de l’affiche, la réouverture de la grande salle de la "Culture" et le prix hyperattractif font du Festival du Hainaut (du 14 au 16 octobre), l’événement à ne pas manquer.

Six concerts de haute tenue en trois jours, avec un tarif de quarante euros pour les plus assidus qui voudront assister à l’ensemble ! Ce seul argument devrait attirer, en nombre, ces 14, 15 et 16 octobre, le public régional amateur de musique classique vers la salle Jean Noté (Maison de la culture)

Les mélomanes pourront apprécier les représentations de l’ensemble Musiques Nouvelles (vendredi à 20 h), de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (samedi à 20 h), d’Anthony Romaniuk (dimanche à 16 h) et de Marcel Johannes Kits, 3e prix du concours Reine Élisabeth 2022 (dimanche à 18 h 30).

Un concert jeunesse "Tapapeur ! ?" sera aussi proposé le samedi à 16h au Foyer Saint-Brice.

Sans oublier, un concert gratuit, dimanche à 11 h, au conservatoire de musique de Tournai: le Quintette à vents EtCaetera ainsi que le duo de pianistes Nora et Zora Novotna

