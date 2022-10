Des portes ouvertes, mercredi, au CHwapi, pour démystifier le dépistage du cancer du sein

« Un dépistage, c’est s’assurer que tout va bien »

Même si le dépistage est accessible à tout le monde, il y a toujours cette appréhension à réaliser cet examen médical. En Wallonie, moins de 10% des femmes concernées par ce mammotest l’effectuent… "Les gens ont peur qu’on leur découvre quelque chose, ajoute le gynécologue. Alors qu’un dépistage est un examen que l’on réalise pour s’assurer que tout va bien, au contraire du diagnostic ! Dans la très grande majorité des cas, on ne trouve rien… Après, si on remarque une anomalie, on peut se dire qu’on a rapidement pris en charge la pathologie ; plus le cancer est traité tôt, plus les chances de guérison sont élevées. À côté de cela, et heureusement, certaines femmes prennent l’initiative de réaliser un dépistage dit personnalisé, dont la fréquence et les modalités seront adaptées au risque individuel de chacune d’entre elles."

200 nouveaux cas par an au CHwapi

Pour encore davantage démystifier ce dépistage du cancer du sein, mais aussi la maladie, l’équipe du service de Sénologie a décidé d’ouvrir les portes de sa clinique du sein, le mercredi 19 octobre, de 9 h 30 à 17 h. Chaque année, quelque 200 nouveaux de cancer du sein sont pris en charge au sein du centre hospitalier de Wallonie picarde. "Un chiffre dont nous ne sommes bien évidemment pas fiers… mais qui est la réalité", signale le docteur Jouret.

De par son équipe pluridisciplinaire, la clinique du sein permet une prise en charge de la maladie et du patient dans toutes ses facettes. Au travers de plusieurs ateliers, le grand public pourra se plonger dans le quotidien et la réalité du service, notamment au travers de témoignages de patientes. "Il sera possible de visiter la salle de mammographie et il leur sera expliqué le déroulement de l’examen, tout en essayant de les rassurer et de montrer que tout est fait pour que l’examen se passe au mieux, relève le docteur Marie-Anne Labaisse, radiologue-sénologue. On présentera également les techniques d’imagerie médicale et leurs analyses, ainsi que les dispositifs que l’on peut mettre en place pour l’aspect interventionnel comme l’hypnose, la music care, etc. Il y aura aussi un atelier de sensibilisation à l’auto-examen des seins." Les médecins et les soignants mettront également en évidence l’importance du dépistage adapté aux risques, notamment grâce à leur logiciel mammorisk ou au score polygénique.

Aussi à L’Île en Soi

À côté des soins médicaux et de supports prodigués au sein de la clinique du sein, les patientes peuvent également trouver aide, soutien, et accompagnement auprès de l’Île en Soi, une maison de médecine intégrative, réservée aux personnes atteintes d’un cancer. "Dans ce combat face à la maladie, trois piliers sont importants, explique le docteur Schlikker, présidente de l’ASBL Île en Soi. La bonne gestion du stress, l’activité physique et l’alimentation saine… et c’est autour de ces axes que nous proposons une vingtaine d’ateliers. Nos bénévoles encadrent ainsi des ateliers de méditation, de sophrologie, de marche nordique, de gymnastique douce, de cuisine ainsi que des activités artistiques et culturelles. Ces moments sont ainsi l’occasion pour nos “invités” de se ressourcer, de penser à autre chose qu’à la maladie et de maintenir du lien social avec d’autres personnes."

La maison de l’Île en Soi, située juste à côté du CHwapi, ouvrira également ses portes ce mercredi 19 octobre.