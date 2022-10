Challenge Patrimoine: votez pour soigner Notre-Dame des Malades (Tournai) en priorité

L’IRPA (institut royal du patrimoine artistique) lance la deuxième édition de son challenge patrimoine. Comme il n’y a pas assez de sous pour tout entretenir, il faut faire des choix. Ce challenge c’est un peu ça: rappeler subtilement aux autorités que les moyens manquent (sans trop en faire parce que les temps sont très durs pour tout le monde…), et intéresser un public le plus large possible à la nécessité de conserver un patrimoine qui relie les générations passées aux futures en passant par les nôtres. Ainsi le public est-il invité à désigner, parmi une sélection proposée, l’œuvre à soutenir en priorité.