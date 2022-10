« Le mal-être des travailleurs du CPAS de Tournai ne date pas d’hier ! »

Tous entendent dénoncer leurs conditions de travail. "Pour qu’ils débraient, c’est qu’il y a véritablement un problème !", souligne Marc Snappe, permanent à la CSC Services publics.

« Le personnel s’essouffle »

C’est d’abord un problème d’effectifs qui est mis en avant. "Les autorités vont vous dire qu’elles engagent et c’est vrai, mais les candidats ne sont pas nombreux et ceux qui décrochent un contrat ne restent pas… S’ils étaient bien dans leur travail, ils ne chercheraient pas ailleurs. De plus en plus de travailleurs sont en maladie et/ou burn-out et ceux qui sont présents doivent tout assumer au point de s’essouffler. On leur demande de travailler l’humain, mais on ne leur donne pas les moyens de le faire et, pire, on ne les considère pas comme tels."

Les travailleurs du CPAS veulent un minimum de reconnaissance et surtout, qu’il y ait quelqu’un à la barre de leur navire.

"Cela fait bien longtemps qu’il n’y a plus de directeur au service social. L’engagement est en cours et le dossier est passé devant le comité de concertation. Contrairement à ce que disent les autorités, nous ne l’avons en aucun cas refusé, mais nous avons demandé certaines précisions. Nous voulons simplement que la concertation sociale se fasse en bonne et due forme."

Selon le permanent syndical, "la souffrance du personnel du CPAS ne date pas d’hier. C’est vrai que certaines choses ont été faites, mais ce n’est pas suffisant. Il existe un réel manque de communication. Il y a des choses urgentes et simples à mettre en place comme écouter le personnel, l’associer aux prises de décisions et organiser des réunions d’équipes, par exemple."

La délégation CSC se dit ouverte à la discussion. "On sait que la situation financière est compliquée, mais nous demandons des choses raisonnables."

Pas de front commun

La CSC était seule à manifester son mécontentement mercredi. "Les autres syndicaux ne nous ont pas suivis ; ils ont sans doute d’autres priorités."

Le permanent Marc Snappe rappelle que cette action émane directement du personnel. "Nous avons fait plusieurs assemblées générales et ils ont eu envie d’agir. Nous nous réunirons certainement d’ici quelques semaines pour voir comment les choses ont évolué. En fonction, les membres décideront de ce qu’il y a lieu de faire (ou non)."

En attendant, une réunion de concertation syndicale (prévue à l’agenda) a eu lieu ce mercredi à 10h avec la Ville. "Nous n’en attendons pas grand chose, mais nous espérons au moins que le point sera abordé comme nous l’avons demandé."

Concernant l’action de grève elle-même, les travailleurs n’estiment pas prendre les usagers en otage. "Le bâtiment est ouvert et reste accessible au public. En disant cela, c’est une nouvelle gifle de la part de la présidente: c’est encore plus stigmatiser le personnel qui se bat depuis des années sans aucune reconnaissance…"