Arts dans la ville Tournai : "couleurs et lumières" de tableaux, photos et verre

On sent chez les deux femmes un attrait pour l’abstraction, parfois monochrome, même si Marie-Hélène Aerts dissimule aussi plusieurs portraits. Pour sa part, Myriam Stalpaert travaille volontiers le grand format. Chez Jean-Claude Stoléar, la prise de vue crée la poésie. On pourrait objecter que c’est le sujet (souvent des fleurs) qui le veut mais ça va bien au-delà de ce qui est convenu: la fragilité et l’intensité se répondent d’une œuvre à l’autre.

Enfin Yves Doutrelugne pratique la fusion du verre. Le principe: entre des couches de verre, il s’agit de placer des oxydes métalliques qui feront office de colorants à la cuisson et/ou inclure des matières (ex. fil de cuivre, mais aussi sucre en quantité infinitésimale), répéter l’opération avant de fondre le tout et obtenir une plaque unique dont le potentiel esthétique se révèle à la lumière. Les possibilités semblent infinies: de la figuration naïve à des représentations pleine de spiritualité, du motif décoratif simple à l’abstraction complexe. Sa production artistique, Yves Doutrelugne la perçoit en lien avec ce qu’a été l’essentiel de sa carrière professionnelle de formateur en hypnose thérapeutique. Et c’est vrai qu’il y a quelque chose d’hypnotisant à observer ces pièces qui varient au gré de la lumière et selon l’angle du regard.

Expo à découvrir en compagnie d’un des quatre artistes chez ABN-AMRO, 8 rue du Curé Notre-Dame à Tournai, de 14 à 17 h, le lundi et le mardi (Myriam Stalpaert), mercredi (Jean-Claude Stoléar), Jeudi (Marie-Hélène Aerts), Vendredi (Yves Doutrelugne). myriamstolear@gmail.com 0479/80 35 76