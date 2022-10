Expo de Fabrice Wilfart à Tournai : et vous, qu’avez-vous fait de f(l)ou ?

Qui a-t-il interrogé ? Des proches, puis des proches de proches, et encore des proches… de plus en plus éloignés en fait. Pour les mettre en confiance, il leur a garanti le droit au floutage. C’est la base. Ensuite il a trafiqué ces/ses photos, pour les adapter aux propos. Il a modifié le fond, inclus d’autres images. Bref tout un travail de superposition multiple dont il a une parfaite maître professionnelle.

On se laisse emporter devant ces folies illustrées. Mais bientôt, on se surprend à les cataloguer, histoire sans doute de leur redonner un peu de netteté dans notre cerveau. Il y a les folies vraiment folles, d’autres qui le sont moins, ou alors dans un autre sens. Car qu’entendons-nous, chacun et chacune, quand on nous dit "folie" ? Et puis surtout, inévitablement arrive LA question: "Et moi qu’ai-je fait de fou, d’un peu fou, d’un tout petit peu fou dans ma vie ? Et était-ce vraiment fou ?"

Vous en avez pour des heures…

À découvrir jusqu’au 23 octobre à la Pomme d’Orange, 1 rue des Chapeliers, Tournai, le mercredi de 15 à 18, le samedi de 15 à 19, le dimanche de 10 à 13 et sur rendez-vous au 0472/41 91 22 wilfart63@gmail.com