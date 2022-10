Chaussée Romaine (Tournai): les agriculteurs n’ont plus accès à leurs champs à cause des plots de béton (vidéo)

Des plots en béton trop hauts

©ÉdA

Des dispositifs, des blocs en béton et des piquets, ont en effet été installés aux extrémités de cet axe entre la chaussée de Douai et la chaussée de Lille réservé aux cyclistes, piétons, et théoriquement aux véhicules agricoles. "Mais ce dispositif nous empêche l’accès à nos champs, déplore Stéphane De Keyser, l’un des agriculteurs. Certains de nos véhicules agricoles ne savent pas passer ! Notamment à cause du plot au milieu qui est trop haut et sur lequel les tracteurs, les remorques, les bennes, et les machines viennent racler le béton, les endommageant par la même occasion… La largeur entre les dispositifs n’est pas non plus suffisante pour le passage des machines plus importantes. Avec ce dispositif, on empêche les agriculteurs de travailler !"

©Com.

Le temps presse… notamment pour les betteraves qui doivent être arrachées dans les prochaines semaines. L’un des représentants de la sucrerie Iscal Sugar était présent sur place pour expliquer les difficultés d’accès aux champs. "Il faut que nos camions puissent accéder aux champs afin d’embarquer les betteraves, insiste Patrick Vanschoorisse, agronome. Certes, ils savent passer l’obstacle central à vide, mais une fois la benne remplie, ils se retrouvent bloqués. Et on ne peut pas leur dire de faire un détour ou un demi-tour, ce n’est pas possible du point de vue de la sécurité."

Les agriculteurs signalent également un problème en termes de secours à la personne. "Si un agriculteur fait un malaise dans un champ, ou qu’un cycliste chute lourdement, les services de secours ne savent pas accéder, dénoncent-ils. Même chose, si un engin agricole prend feu…"

Des pistes de solution et un consensus

©ÉdA

Depuis plusieurs semaines, ils émettent des propositions de solutions pour, à la fois, assurer la sécurité des usagers faibles et empêcher les automobilistes d’utiliser cette voie comme raccourci, tout en permettant l’accès des engins agricoles sur les champs. "À Brunehaut, pour un chemin similaire, nous avons pu mettre en place des piquets que les agriculteurs peuvent abaisser ou rabattre le temps que les véhicules passent ou que le travail au champ soit terminé, signale Patrick Vanschoorisse. Il se peut que l’une ou l’autre voiture tente de passer durant cette période, mais le reste du temps, cela ne dérange personne !"

©ÉdA

Les agriculteurs envisagent des poteaux ou des barrières amovibles qui pourraient assurer un passage ponctuel des engins agricoles, mais pour le représentant du service Voirie de la Ville de Tournai, ces systèmes ne se révèlent pas des plus efficaces. D’autres pistes sont finalement évoquées et un consensus semble avoir pu se dégager. "Dans un premier temps, nous allons aménager une rampe provisoire avec des matériaux (pierres, gravats, béton…) qui permettra de faire une butte recouvrant les dispositifs, précise Tanguy Mariage du service Voirie. Par la suite, nous diminuerons la hauteur du plot central, passant de 25 à 17 cm. Pour les deux autres plots, sur les côtés, nous allons laisser en pente la partie intérieure afin d’élargir davantage le passage. À côté de cela, les piquets resteront et pourront être abaissés via des clés spéciales… comme c’est déjà le cas pour le moment !"