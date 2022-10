Tournai : des Brogteux s’imposent à Masure 14

Dans ses installations de la rue As Pois, la société de jeu de fer de Masure 14 a mis sur pied son tournoi annuel. Organisé dans l’antique salle de l’ASBL, au décor des années '80, ce 38e tournoi a été disputé par 92 équipes. Comptant une trentaine d’affiliés qui évoluent en divisions 2 et 3 dans le championnat fédéral, la société est dirigée par John Leclercq (président-secrétaire) et Anaïs Favier (trésorière).