Les pompiers de Wapi expriment leur mécontentement à Tournai et Ath (vidéo)

Les tensions demeurent entre les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde et leur hiérarchie, comme des automobilistes ont pu s’en rendre compte ce lundi matin aux abords des casernes de Tournai, au rond-point de l’Europe sur l’avenue de Maire, et de Rebaix, au Faubourg de Tournai: entre 7h30 et 8h30, en, front commun syndical, des pompiers ont sensibilisé la population en distribuant des tracts.