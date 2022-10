Où rechargera-t-on sa voiture électrique dans la rue Royale à Tournai?

Or, sur le terrain, on ne voit pas grand-chose avancer: les bornes de rechargement de véhicules électriques sont encore rares.

La problématique a été évoquée au conseil communal de Tournai. "Je ne trouve aucun plan de développement pour faire face à l’abandon des véhicules à moteurs thermiques", dit Benjamin Brotcorne (Ensemble). Vincent Lucas (MR) pointe plus précisément la rue Royale actuellement en cours de rénovation. "Des bornes électriques sont-elles prévues pour les commerçants qui effectuent leur tournée, pour les riverains qui souhaitent charger leur véhicule la nuit, ou pour les citoyens qui font leurs courses dans le quartier ?"

Le projet de la rue Royale inclut bel et bien l’installation de bornes de recharge électrique, explique l’échevine Caroline Mitri (Écolo). Dans le périmètre du projet, quatre bornes doubles vont être installées: trois du côté est de la place Crombez et une à la rue Becquerelle. Soit huit emplacements réservés aux véhicules électriques. "Les raccordements ont bien été anticipés et intégrés dans les différentes phases de chantier. La puissance adéquate a été prévue. Les bornes permettront d’effectuer des recharges dites rapides".

Ces bornes font partie d’un futur réseau d’une trentaine de bornes (10 bornes de recharge double et 21 bornes de recharge simple) en ville et dans les villages, porté par IDETA. "Ce réseau est pensé pour offrir des points de service aux citoyens, en complément avec des recharges à domicile ou sur le lieu de travail. Ce sont donc des recharges ponctuelles".

La réponse ne satisfait pas Vincent Lucas, qui estime que l’offre sera insuffisante au regard du développement de l’électrique.

Mme Mitri relativise ce point de vue. "Tout va se faire progressivement. Ce n’est pas parce qu’on vient en ville avec un véhicule électrique qu’on va le recharger en ville". En glissant: "Le tout à l’électrique n’est pas tenable, ni en termes de fourniture d’énergie, ni en termes de capacité du réseau".

Pas de déficit d’exploitation à craindre pour les communes

La Belgique et la Région wallonne n’imposent pas d’objectifs précis à atteindre en matière d’offre de bornes publiques de rechargement. Mais il y a quelques jours, le ministre des Infrastructures et de la Mobilité, Philippe Henry (écolo), a indiqué que la Wallonie ambitionnait d’installer 2000 bornes de recharge pour voitures électriques dans les communes d’ici le 30 juin 2025, et 2 000 de plus un an plus tard. Soit 4 000 en plus du déploiement sur les sites privés et sur le réseau structurant.

Avec ses 31 bornes envisagées, Tournai est donc dans la "norme" wallonne au regard de sa taille et du total nombre de communes.

Le plan est lancé par la Région wallonne mais il s’appuiera sur les communes, et surtout sur les huit agences de développement territorial de Wallonie (Ideta et IEG chez nous) pour couvrir l’ensemble du territoire. En collaboration avec les gestionnaires de réseau, celles-ci ont identifié les sites de déploiement des bornes sur base de plusieurs paramètres: démographie, équipements en infrastructure à proximité, mobilité, etc. Pour limiter les coûts, les sites ont été retenus en fonction des cabines de moyenne tension disponibles, de la disponibilité physique du réseau et de la disponibilité en puissance.

Le déploiement et l’entretien des bornes se feront au travers de marchés de concession. Ce sont les communes qui fixeront la tarification maximale pour les recharges, mais la Région interviendra pour combler le déficit d’exploitation de ces bornes. Si les communes veulent en installer davantage, elles devront assumer elles-mêmes ce déficit inévitable dans le cadre d’un service qui ne répond pas à un objectif de rentabilité.