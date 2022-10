Le Tournai d’avant: une proche de Clovis découverte lors de la fouille bâclée effectuée à Saint-Piat ?

Un plan succinct de la basilique avec ses trois nefs et une vaste abside ©EdA

Consolider mais vite

Le poids imposant de ses structures fait craindre le pire. D’autant que l’église a subi des transformations importantes au XVIIe. Les autorités se décident donc, à bon escient, à intervenir vers la fin des années 1960.

Oh ! il s’agit seulement (!) de renforcer les murs de base supportant les trois premiers piliers romans et de moderniser le chauffage diffusé encore par deux poêles à charbon.

Le trésor de la cathédrale expose ces quelques objets trouvés dans la tombe de la petite fille. ©EdA

L’entreprise choisie est la firme Van de Kerkhove (Ypres). Ses ouvriers ouvrent quatre tranchées longitudinales dans la nef. Vingt-six mètres de long, deux de large, creusés sans se préoccuper des vestiges romains rencontrés et si bouleversés qu’aucune étude ne sera possible.

Le bruit de ce saccage se répand, l’archéologue tournaisien Marcel Amand crie au scandale et un modus vivendi se met en place.

La basilique se découvre peu à peu, notamment l'abside très profondément dans le sol. ©EdA

Malheureusement, les contingences de temps (la firme doit respecter scrupuleusement ses délais de temps et d’argent) entraînent des pertes irréparables. H. Roosens, directeur du Service National des Fouilles écrit ceci : "On pleure de dépit devant le marteau et le pic qui éventrent des piliers romains sans qu’un plan ou une photo n’en gardent souvenirs et formes".

Dix mois de quête

D’avril 1970 à février 1971, l’équipe de fouilles est à pied d’œuvre. La moisson s’avère vite fructueuse avec des squelettes de diverses époques sous le carrelage roman, dans des cercueils, les pieds généralement tournés vers l’autel. Normal : l’édit interdisant d’enterrer dans les sanctuaires ne date que de 1784.

Fin 1970, un répit de deux mois est accordé à G. De Beer, Matthys et Alesus qui dirigent le chantier sous la responsabilité du SNF.

Implantation de la basilique mérovingienne dans la nef de St-Piat. ©EdA

Sous les outils apparaissent les fondations d’un petit édicule situé à gauche de la nef centrale, face à la chapelle dédiée à Notre-Dame d’Alsemberg. Doté de trois nefs et de trois travées, il est de dimensions restreintes, soit 13,20m de long sur 13,70 de large, avec une abside à chevet arrondi profonde de 4,80m. Ses murs, en pierres de Tournai, sont imposants avec 1,36m en façade et 1,30m pour les murs gouttereaux.

Pour les féaux de Clovis ?

C’est dans l’abside même que l’essentiel des tombeaux se trouve ; deux en bord de nef. Ces cinq tombes occupent trois niveaux, deux sont superposées et le matériel manque ou fut dispersé au fil du temps.

C’est dans la tombe n° 7 que la recherche s’avère très heureuse. Elle est très profondément ancrée dans le sol, mesure 1,84 m de long et 0,70 m de large. Le corps est complètement disparu, seules émergent des dents dont l’examen démontre que la mort est survenue entre trois et six ans.

Dans l'église, une maquette exacte quant à ses dimensions au sol, hauteur hypothétique ©EdA

Il s’agit donc d’une toute petite fille, ce qu’atteste le matériel recueilli parmi les débris de bois du cercueil: deux boucles d’oreilles en or, des perles de verre là où était le menton, quelques fils d’or, une écuelle en terre cuite.

Cet ensemble, daté d’entre les années 500 et 650, aurait ouvert de nouvelles perspectives sur le passé du quartier si les fouilles avaient pu être conduites comme elles se font aujourd’hui. Dommage. H. Roosens conclut : "il s’agit là incontestablement d’une église cimetériale réservée à l’aristocratie tournaisienne tels les comtes francs proches de l’entourage de Clovis et de ses successeurs".

Après les travaux, les fouilles ont été rebouchées et bétonnées.